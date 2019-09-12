Спектакль "Пиксель" представят на форуме ТЕАРТ

IХ Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» подарит минчанам возможность увидеть совершенно удивительный хореографический спектакль «Пиксель», который состоится 1 октября во Дворце культуры МАЗ (пр. Партизанский 117А) в 19:00.

Спектакль «Пиксель»

Название компании

Национальный хореографический центр Кретея и Валь-де-Марн / Компания «Кефих» — директор Мурад Мерзуки

Художественный руководитель и хореограф

Мурад Мерзуки

Концепция

Мурад Мерзуки, «Адриен М / Клэр Б»

Цифровая сценография

Адриен Мондо и Клэр Барден

Музыка

Арман Амар

Художник по свету

Йоанн Тиволи

Сценография

Бенжамен Лебретон

Художник по костюмам

Паскаль Робен

Продюсер

Национальный хореографический центр Кретея и Валь-де-Марн / Компания «Кефих»

Сопродюсеры

Дом Искусств города Кретей, концертный зал «Испейс Альбер Камю», Брон, Франция

При поддержке

«Адриен М / Клэр Б»

Исполнители

Реми Отшо, известный как RMS, Рахид Азики, Кадер Бельмоктар, Марк Брийан, Даравирак Бун, Антонин Тонби Каттарузза, Элоди Чан, Мелисса Черилло, Сабри Колен, известный как Мучо, Юстин Гуэн, Ибрахима Мбуп, Жульен Сейхо, Поль Тао, Софьян Тиет, Медессеганви Йетонон, известный как Свинг

Продолжительность спектакля: 1 часа 10 минут (без антракта)

Премьера состоялась: 15 ноября 2014 года

Публика: 6 +

Спектакль идет без слов

Спектакль «Пиксель» — состязание танцора с изображением, диалог двух миров — танца и визуального искусства. Как материальное, физическое тело танцора сочетается с неуловимым и ускользающим миром цифрового изображения? Представление построено на принципе оптической иллюзии: благодаря 3D-изображению, реальное и нереальное переплетаются в единое целое, и зритель не успевает понять, как танцорам удается оторваться от земли. В экспериментальном спектакле Мурада Мерзуки классический сценический конфликт партнеров становится противостоянием возможностей тела и цифровой реальности.

Известный на хип-хоп сцене с начала 1990-х годов, хореограф Мурад Мерзуки работает на стыке многих дисциплин. К своему исследованию всех стилей хип-хопа он добавляет цирк, боевые искусства, изобразительное искусство, видео и живую музыку. Не упуская из виду корни хип-хоп движения, его социальное и географическое происхождение, этот междисциплинарный подход открывает новые горизонты и представляет совершенно новое мироощущение.

Билеты на спектакль уже доступны на сайте teart.by.

Показ спектакля организован Международным форумом театрального искусства «ТЕАРТ» и Посольством Франции в Республике Беларусь при поддержке: ЗАО «Серволюкс Агро», ООО «Шнейдер Электрик Бел».