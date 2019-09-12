Бангкок четвертый год подряд возглавляет рейтинг Mastercard Global Destination Cities

За последние десять лет мы наблюдали во всем мире экономические подъемы и спады, рост конкуренции, образование новых глобальных партнерств и безграничный процесс появления технологических инноваций. Но одно оставалось неизменным: желание людей путешествовать по миру, открывать новые места и погружаться в другие культуры. Данные рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index (GDCI) это подтверждают – с 2009 года во всем мире число иностранных туристов выросло на 76%.
Рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов мира, анализируя общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. Рейтинг этого года показывает, что Бангкок остается самым популярным направлением, куда отправилось более22 миллионов иностранных туристов в 2018 году. Париж и Лондон поменялись местами и заняли вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетило свыше 19 миллионов путешественников. Во всех городах, входящих в топ-10,в 2018 году число приезжающих иностранных туристов увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Исключение составил Лондон – количество приезжающих из-за рубежа уменьшилось на 4%. Прогноз на 2019 год предполагает рост туризма по всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио.
Если смотреть на рейтинг городов по объему расходов путешественников, тона первом месте находится Дубай –там туристы тратят в среднем 553 доллара США в день. Мекка вошла в топ-10 в прошлом году и осталась на втором месте второй год подряд. Завершает тройку лидеров Бангкок.
Mastercard Global Destination Cities Index этого года отличается тем, что содержит данные за 10 лет и определяет три ключевых тенденции:
- Последовательный и устойчивый рост. Единственное, что оставалось неизменным в характере последнего десятилетия – это процесс постоянных изменений. Число иностранных путешественников и объем их трат увеличиваются каждый год. По всем направлениям в рейтинге GDCI количество приехавших из-за рубежа туристов выросло в среднем на 6,5% по сравнению с 2009 годом, а рост их расходов составил в среднем 7,4 %.
- Устойчивое лидерство крупных городов. Несмотря на значительный рост числа туристов в небольших городах, топ-10популярных направлений практически не меняется. Лондон, Париж и Бангкок входят в тройку лидеров с 2010 года, при этом Бангкок занимал первое место шесть раз за последние семь лет. Нью-Йорк также всегда в топ-10GDCI, в этом году его посетило 13,6 миллионов туристов.
- Рост числа туристов, путешествующих за границу из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В городах этого региона наблюдалось самое большое увеличение числа туристов, выезжающих в зарубежье –с 2009 года рост составил 9,4%. Для сравнения, в Европе, которая показывает второй по скорости темп роста туристов, этот же показатель – 5,5%,и в том числе рост связан с увеличением количества путешественников из материкового Китая. С 2009 года он поднялся на шесть позиций и занимает вторую строчку в рейтинге стран, откуда больше всегда отправляются в путешествия по всем 200 направлениям, которые попали в рейтинг. Уступил Китай в этом только США.
|
Топ-10 самых популярных городов мира в 2018
|
|
Город
|
Количество иностранных туристов в 2018 году (млн)
|
Прогноз роста в 2019 году (млн)
|
Средняя продолжительность пребывания (количество ночей)
|
Средняя сумма расходов в день (доллары США)
|
1
|
Бангкок
|
22,78
|
3,34%
|
4,8
|
184
|
2
|
Париж
|
19,10
|
2,24%
|
2,5
|
296
|
3
|
Лондон
|
19,09
|
3,47%
|
5,8
|
148
|
4
|
Дубай
|
15,93
|
1,68%
|
3,5
|
553
|
5
|
Сингапур
|
14,67
|
4,0%
|
4,2
|
272
|
6
|
Куала-Лумпур
|
13,79
|
9,87%
|
5,7
|
142
|
7
|
Нью-Йорк
|
13,60
|
2,94%
|
7,9
|
152
|
8
|
Стамбул
|
13,40
|
8,14%
|
5,8
|
106
|
9
|
Токио
|
12,93
|
10,02%
|
5,4
|
196
|
10
|
Анталья
|
12,41
|
8,14%
|
14,0
|
44
|
Топ-10 городов по количеству расходов в 2018
|
|
Город
|
Расходы иностранных туристов в 2018 году (млрд, доллары США)
|
Прогноз роста в 2019 году
|
Средняя сумма расходов в день
|
1
|
Дубай
|
30,82
|
4,18%
|
553
|
2
|
Мекка
|
20,09
|
7,94%
|
135
|
3
|
Бангкок
|
20,03
|
8,67%
|
184
|
4
|
Сингапур
|
16,56
|
2,66%
|
272
|
5
|
Лондон
|
16,47
|
4,64%
|
148
|
6
|
Нью-Йорк
|
16,43
|
2,93%
|
152
|
7
|
Париж
|
14,06
|
-0,78%
|
296
|
8
|
Токио
|
13,77
|
12,74%
|
196
|
9
|
Пальма-де-Майорка
|
12,69
|
3,17%
|
233
|
10
|
Пхукет
|
12,01
|
9,16%
|
247
В рейтинг GDCI вошла столица Беларуси. В 2018 году Минск занял 160-е место в глобальном рейтинге популярности направлений GDCI. В 2018 году столицу Беларуси посетили 600 тыс. иностранцев, которые в среднем приезжали на 2 дня и в сутки тратили по 54 доллара. Общий объем расходов иностранных гостей белорусской столицы за год составил около 77 млн долларов. Чаще всего Минск посещают жители России, Литвы и Польши.
«В современном мире, где все взаимосвязано, путешествия стали важной частью того, как мы работаем и живем, – комментирует Карлос Менендез, президент Mastercard по развитию бизнеса и партнерств на международных рынках. – Для нас очень важно понимать, насколько туризм меняет города к лучшему и какие вызовы он ставит перед ними, чтобы обеспечить местные власти информацией и решениями, которые необходимы для успеха».
Решение проблем и использование возможностей международного туризма – слишком масштабная задача для отдельно взятой организации, индустрии или даже государства. Комплексный подход и объединение ресурсов из разных областей и секторов – как государственного, так и частного – помогает партнерам в сфере туризма лучше понимать коммерческие модели и в результате дарить путешественникам более разносторонние впечатления и опыт.
Mastercard выступает ключевым технологическим партнером мировой индустрии путешествий и туризма, предлагая решения, экспертизу и консалтинг для решения задач городов на локальном уровне. Кроме того, Mastercard запустила City Possible –глобальную платформу для сотрудничества между администрациями, исследовательскими институтами и предприятиями частного сектора. Эта инициатива помогает выявлять и решать проблемы городов с помощью масштабируемых решений в рамках обеспечения доступа к цифровым услугам и экономического развития.
Mastercard предлагает решения для путешественников, чтобы обеспечить им удобство, простоту, экономию средств:
- Сервис Mastercard Travel & Lifestyle предоставляет лучшие услуги по планированию и бронированию в путешествиях для держателей карт World и World Elite. С ними туристы могут быть уверены, что они всегда получат оптимальное соотношение цены и качества.
- Mastercard Travel Rewards предлагает держателям премиальных карт в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Среднем Востоке простой и удобный кешбэк при совершении покупок в ряде торговых точек по всему миру.
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