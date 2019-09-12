Бангкок четвертый год подряд возглавляет рейтинг Mastercard Global Destination Cities

За последние десять лет мы наблюдали во всем мире экономические подъемы и спады, рост конкуренции, образование новых глобальных партнерств и безграничный процесс появления технологических инноваций. Но одно оставалось неизменным: желание людей путешествовать по миру, открывать новые места и погружаться в другие культуры. Данные рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index (GDCI) это подтверждают – с 2009 года во всем мире число иностранных туристов выросло на 76%.

Рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов мира, анализируя общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. Рейтинг этого года показывает, что Бангкок остается самым популярным направлением, куда отправилось более22 миллионов иностранных туристов в 2018 году. Париж и Лондон поменялись местами и заняли вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетило свыше 19 миллионов путешественников. Во всех городах, входящих в топ-10,в 2018 году число приезжающих иностранных туристов увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Исключение составил Лондон – количество приезжающих из-за рубежа уменьшилось на 4%. Прогноз на 2019 год предполагает рост туризма по всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио.

Если смотреть на рейтинг городов по объему расходов путешественников, тона первом месте находится Дубай –там туристы тратят в среднем 553 доллара США в день. Мекка вошла в топ-10 в прошлом году и осталась на втором месте второй год подряд. Завершает тройку лидеров Бангкок.

Mastercard Global Destination Cities Index этого года отличается тем, что содержит данные за 10 лет и определяет три ключевых тенденции:

Последовательный и устойчивый рост. Единственное, что оставалось неизменным в характере последнего десятилетия – это процесс постоянных изменений. Число иностранных путешественников и объем их трат увеличиваются каждый год. По всем направлениям в рейтинге GDCI количество приехавших из-за рубежа туристов выросло в среднем на 6,5% по сравнению с 2009 годом, а рост их расходов составил в среднем 7,4 %. Устойчивое лидерство крупных городов. Несмотря на значительный рост числа туристов в небольших городах, топ-10популярных направлений практически не меняется. Лондон, Париж и Бангкок входят в тройку лидеров с 2010 года, при этом Бангкок занимал первое место шесть раз за последние семь лет. Нью-Йорк также всегда в топ-10GDCI, в этом году его посетило 13,6 миллионов туристов. Рост числа туристов, путешествующих за границу из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В городах этого региона наблюдалось самое большое увеличение числа туристов, выезжающих в зарубежье –с 2009 года рост составил 9,4%. Для сравнения, в Европе, которая показывает второй по скорости темп роста туристов, этот же показатель – 5,5%,и в том числе рост связан с увеличением количества путешественников из материкового Китая. С 2009 года он поднялся на шесть позиций и занимает вторую строчку в рейтинге стран, откуда больше всегда отправляются в путешествия по всем 200 направлениям, которые попали в рейтинг. Уступил Китай в этом только США.

Топ-10 самых популярных городов мира в 2018 Город Количество иностранных туристов в 2018 году (млн) Прогноз роста в 2019 году (млн) Средняя продолжительность пребывания (количество ночей) Средняя сумма расходов в день (доллары США) 1 Бангкок 22,78 3,34% 4,8 184 2 Париж 19,10 2,24% 2,5 296 3 Лондон 19,09 3,47% 5,8 148 4 Дубай 15,93 1,68% 3,5 553 5 Сингапур 14,67 4,0% 4,2 272 6 Куала-Лумпур 13,79 9,87% 5,7 142 7 Нью-Йорк 13,60 2,94% 7,9 152 8 Стамбул 13,40 8,14% 5,8 106 9 Токио 12,93 10,02% 5,4 196 10 Анталья 12,41 8,14% 14,0 44

Топ-10 городов по количеству расходов в 2018 Город Расходы иностранных туристов в 2018 году (млрд, доллары США) Прогноз роста в 2019 году Средняя сумма расходов в день

(доллары США) 1 Дубай 30,82 4,18% 553 2 Мекка 20,09 7,94% 135 3 Бангкок 20,03 8,67% 184 4 Сингапур 16,56 2,66% 272 5 Лондон 16,47 4,64% 148 6 Нью-Йорк 16,43 2,93% 152 7 Париж 14,06 -0,78% 296 8 Токио 13,77 12,74% 196 9 Пальма-де-Майорка 12,69 3,17% 233 10 Пхукет 12,01 9,16% 247

В рейтинг GDCI вошла столица Беларуси. В 2018 году Минск занял 160-е место в глобальном рейтинге популярности направлений GDCI. В 2018 году столицу Беларуси посетили 600 тыс. иностранцев, которые в среднем приезжали на 2 дня и в сутки тратили по 54 доллара. Общий объем расходов иностранных гостей белорусской столицы за год составил около 77 млн долларов. Чаще всего Минск посещают жители России, Литвы и Польши.

«В современном мире, где все взаимосвязано, путешествия стали важной частью того, как мы работаем и живем, – комментирует Карлос Менендез, президент Mastercard по развитию бизнеса и партнерств на международных рынках. – Для нас очень важно понимать, насколько туризм меняет города к лучшему и какие вызовы он ставит перед ними, чтобы обеспечить местные власти информацией и решениями, которые необходимы для успеха».

Решение проблем и использование возможностей международного туризма – слишком масштабная задача для отдельно взятой организации, индустрии или даже государства. Комплексный подход и объединение ресурсов из разных областей и секторов – как государственного, так и частного – помогает партнерам в сфере туризма лучше понимать коммерческие модели и в результате дарить путешественникам более разносторонние впечатления и опыт.

Mastercard выступает ключевым технологическим партнером мировой индустрии путешествий и туризма, предлагая решения, экспертизу и консалтинг для решения задач городов на локальном уровне. Кроме того, Mastercard запустила City Possible –глобальную платформу для сотрудничества между администрациями, исследовательскими институтами и предприятиями частного сектора. Эта инициатива помогает выявлять и решать проблемы городов с помощью масштабируемых решений в рамках обеспечения доступа к цифровым услугам и экономического развития.

Mastercard предлагает решения для путешественников, чтобы обеспечить им удобство, простоту, экономию средств:

Сервис Mastercard Travel & Lifestyle предоставляет лучшие услуги по планированию и бронированию в путешествиях для держателей карт World и World Elite. С ними туристы могут быть уверены, что они всегда получат оптимальное соотношение цены и качества.

Mastercard Travel Rewards предлагает держателям премиальных карт в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Среднем Востоке простой и удобный кешбэк при совершении покупок в ряде торговых точек по всему миру.

Более подробная информация и полные отчеты доступны по ссылке.