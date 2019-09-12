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05. 09. 2019

Бангкок четвертый год подряд возглавляет рейтинг Mastercard Global Destination Cities

За последние десять лет мы наблюдали во всем мире экономические подъемы и спады, рост конкуренции, образование новых глобальных партнерств и безграничный процесс появления технологических инноваций. Но одно оставалось неизменным: желание людей путешествовать по миру, открывать новые места и погружаться в другие культуры. Данные рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index (GDCI) это подтверждают – с 2009 года во всем мире число иностранных туристов выросло на 76%.

Рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов мира, анализируя общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. Рейтинг этого года показывает, что Бангкок остается самым популярным направлением, куда отправилось более22 миллионов иностранных туристов в 2018 году. Париж и Лондон поменялись местами и заняли вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетило свыше 19 миллионов путешественников. Во всех городах, входящих в топ-10,в 2018 году число приезжающих иностранных туристов увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Исключение составил Лондон – количество приезжающих из-за рубежа уменьшилось на 4%. Прогноз на 2019 год предполагает рост туризма по всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио.

Если смотреть на рейтинг городов по объему расходов путешественников, тона первом месте находится Дубай –там туристы тратят в среднем 553 доллара США в день. Мекка вошла в топ-10 в прошлом году и осталась на втором месте второй год подряд. Завершает тройку лидеров Бангкок.

Mastercard Global Destination Cities Index этого года отличается тем, что содержит данные за 10 лет и определяет три ключевых тенденции:

  1. Последовательный и устойчивый рост. Единственное, что оставалось неизменным в характере последнего десятилетия – это процесс постоянных изменений. Число иностранных путешественников и объем их трат увеличиваются каждый год. По всем направлениям в рейтинге GDCI количество приехавших из-за рубежа туристов выросло в среднем на 6,5% по сравнению с 2009 годом, а рост их расходов составил в среднем 7,4 %.
  2. Устойчивое лидерство крупных городов. Несмотря на значительный рост числа туристов в небольших городах, топ-10популярных направлений практически не меняется. Лондон, Париж и Бангкок входят в тройку лидеров с 2010 года, при этом Бангкок занимал первое место шесть раз за последние семь лет. Нью-Йорк также всегда в топ-10GDCI, в этом году его посетило 13,6 миллионов туристов.
  3. Рост числа туристов, путешествующих за границу из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В городах этого региона наблюдалось самое большое увеличение числа туристов, выезжающих в зарубежье –с 2009 года рост составил 9,4%. Для сравнения, в Европе, которая показывает второй по скорости темп роста туристов, этот же показатель – 5,5%,и в том числе рост связан с увеличением количества путешественников из материкового Китая. С 2009 года он поднялся на шесть позиций и занимает вторую строчку в рейтинге стран, откуда больше всегда отправляются в путешествия по всем 200 направлениям, которые попали в рейтинг. Уступил Китай в этом только США.

Топ-10 самых популярных городов мира в 2018

 

Город

Количество иностранных туристов в 2018 году (млн)

Прогноз роста в 2019 году (млн)

Средняя продолжительность пребывания (количество ночей)

Средняя сумма расходов в день (доллары США)

1

Бангкок

22,78

3,34%

4,8

184

2

Париж

19,10

2,24%

2,5

296

3

Лондон

19,09

3,47%

5,8

148

4

Дубай

15,93

1,68%

3,5

553

5

Сингапур

14,67

4,0%

4,2

272

6

Куала-Лумпур

13,79

9,87%

5,7

142

7

Нью-Йорк

13,60

2,94%

7,9

152

8

Стамбул

13,40

8,14%

5,8

106

9

Токио

12,93

10,02%

5,4

196

10

Анталья

12,41

8,14%

14,0

44

 

Топ-10 городов по количеству расходов в 2018

 

Город

Расходы иностранных туристов в 2018 году (млрд, доллары США)

Прогноз роста в 2019 году

Средняя сумма расходов в день
(доллары США)

1

Дубай

30,82

4,18%

553

2

Мекка

20,09

7,94%

135

3

Бангкок

20,03

8,67%

184

4

Сингапур

16,56

2,66%

272

5

Лондон

16,47

4,64%

148

6

Нью-Йорк

16,43

2,93%

152

7

Париж

14,06

-0,78%

296

8

Токио

13,77

12,74%

196

9

Пальма-де-Майорка

12,69

3,17%

233

10

Пхукет

12,01

9,16%

247

В рейтинг GDCI вошла столица Беларуси. В 2018 году Минск занял 160-е место в глобальном рейтинге популярности направлений GDCI. В 2018 году столицу Беларуси посетили 600 тыс. иностранцев, которые в среднем приезжали на 2 дня и в сутки тратили по 54 доллара. Общий объем расходов иностранных гостей белорусской столицы за год составил около 77 млн долларов. Чаще всего Минск посещают жители России, Литвы и Польши.

«В современном мире, где все взаимосвязано, путешествия стали важной частью того, как мы работаем и живем, – комментирует Карлос Менендез, президент Mastercard по развитию бизнеса и партнерств на международных рынках. – Для нас очень важно понимать, насколько туризм меняет города к лучшему и какие вызовы он ставит перед ними, чтобы обеспечить местные власти информацией и решениями, которые необходимы для успеха».

Решение проблем и использование возможностей международного туризма – слишком масштабная задача для отдельно взятой организации, индустрии или даже государства. Комплексный подход и объединение ресурсов из разных областей и секторов – как государственного, так и частного – помогает партнерам в сфере туризма лучше понимать коммерческие модели и в результате дарить путешественникам более разносторонние впечатления и опыт.

Mastercard выступает ключевым технологическим партнером мировой индустрии путешествий и туризма, предлагая решения, экспертизу и консалтинг для решения задач городов на локальном уровне. Кроме того, Mastercard запустила City Possible –глобальную платформу для сотрудничества между администрациями, исследовательскими институтами и предприятиями частного сектора. Эта инициатива помогает выявлять и решать проблемы городов с помощью масштабируемых решений в рамках обеспечения доступа к цифровым услугам и экономического развития.

Mastercard предлагает решения для путешественников, чтобы обеспечить им удобство, простоту, экономию средств:

  • Сервис Mastercard Travel & Lifestyle предоставляет лучшие услуги по планированию и бронированию в путешествиях для держателей карт World и World Elite. С ними туристы могут быть уверены, что они всегда получат оптимальное соотношение цены и качества.
  • Mastercard Travel Rewards предлагает держателям премиальных карт в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Среднем Востоке простой и удобный кешбэк при совершении покупок в ряде торговых точек по всему миру.

Более подробная информация и полные отчеты доступны по ссылке.

 
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