Акция в МТС: Фитнес-браслет или беспроводные наушники Huawei за 10 копеек

В сети салонов и интернет-магазине МТС при покупке смартфона Huawei Mate 20 lite доступны фитнес-браслет Huawei Color Band A2 AW61 или наушники Huawei Bluetooth AM61 за 10 копеек.

Фитнес-браслет Huawei Color Band A2 AW61 подходит для тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Он водостойкий и с ним можно тренироваться под дождем. Huawei Color Band A2 AW61 способен проработать до 430 часов в режиме бездействия и до 215 часов в рабочем состоянии. Обычная цена фитнес-браслета в МТС составляет 89,10 рублей.

Huawei Bluetooth AM61 — беспроводные наушники с микрофоном. Они способны работать без подзарядки до 11 часов. Цена наушников без акции – 93,50 рублей.

Huawei Mate 20 lite позиционируется как упрощенная версия прошлогоднего флагмана. Его не отличишь от аппарата премиум-класса. Смартфон выглядит невероятно изящно и стильно: с обеих сторон Huawei Mate 20 lite покрыт закаленным стеклом с изогнутыми гранями.

6,3-дюймовый дисплей Huawei Mate 20 lite поддерживает разрешение FullHD+. Его обе камеры оснащены двумя объективами и работают при поддержке искусственного интеллекта. Второй модуль в каждом из них помогает осуществлять эффектное размытие фона, а ИИ — грамотно оптимизирует настройки. Благодаря этому как повседневные фотографии, так и автопортреты получаются весьма выразительными и запоминающимися.

Высокую производительность в нем обеспечивают 8-ядерный процессор Kirin и 4 Гб оперативной памяти. Аккумулятор емкостью в 3750 мАч позволяет не беспокоиться о зарядке в течение долгого времени.

Внимание! Согласно условиям акции, на 1 смартфон можно приобрести не более 1 единицы аксессуара по цене 10 копеек.

Приобрести Huawei Mate 20 Lite можно за 549 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составляет 49,90 рублей, а при рассрочке на 2 года – 23,86 рублей.