5 белорусок отправятся в Киев на конкурс plus-size моделей Top of the World Plus Size 2019!

Сбор заявок от потенциальных участниц уже начался. Чтобы принять в нём участие, девушкам необходимо заполнить форму на сайте и подробно указать информацию о себе. Вошедшие в топ-5, представят страну 5–10 ноября 2019 года в Киеве. Если одна из них победит, в 2020 году конкурс пройдёт в Беларуси.

Красота большинства людей,

которую пока не понимают и отказываются видеть

В Беларуси лишним весом страдает около 60% людей. После 40 лет он есть у 80% взрослого населения. В это же время стандартом признана фигура меньшинства, поддерживать которую средняя белорусская женщина может ценой титанических усилий и часто – здоровья.

Поэтому задачей проекта является не только победа в конкурсе, но и привлечение внимания общества к проблемам и стереотипам, с которыми сталкиваются женщины с внешностью, далёкой от глянцевых стандартов.

Проект ни в коем случае не поощряет нездоровое питание, пищевые аддикции и отсутствие спорта. Напротив – мы хотим доказать, что среди полных есть много успешных, внимательных к своему здоровью, реализовавшихся людей.

На что будут обращать внимание при отборе участниц?

Top of the World Plus Size – международный конкурс красоты для женщин, чей размер одежды больше 46. Это крупное событие, поэтому к внешности участниц есть определённые требования:

- Параметры – от 46 размера.

- Возраст – от 20 до 40 лет.

Также будут оценивать жизненную историю, профессиональный опыт и задачи, которые ставит перед собой участница. Плюсами будут хороший английский язык, харизма, фотогеничность и умение держаться на сцене.

Важно привлечь не просто красивых участниц, а тех, кто может стать достойной ролевой моделью для девочек-подростков и взрослых женщин, которые стесняются своего тела.

Это не первое участие белорусской команды в конкурсе

В 2017 году модель plus-size Евгения Тюленева завоевала титул вице-мисс мира, став тем самым одной из красивейших девушек планеты.

Кстати, с этого года именно Евгения является Национальным директором конкурса в Беларуси.

«Этим проектом мы хотим изменить мир fashion-индустрии. – говорит Евгения. – Поэтому стилисты, визажисты, фотографы и белорусские дизайнеры объединятся, не только, чтобы подготовить будущую королеву к выступлению в Киеве. Мы хотим сломать стереотипы и доказать, что лишний вес не влияет на красоту, сексуальность или успешность. Красота не измеряется сантиметрами».

В 2018 году Top of the World Plus Size проходил на Филиппинах, и наша страна не была представлена на нём. В 2019 году конкурс состоится в Киеве. Если победит одна из участниц от Беларуси, принимающим Top of the World Plus Size-2020 городом станет Минск.