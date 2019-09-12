Руслану всего 2 годика. Помогите спасти ребенка!

У двух летнего Руслана редкая смертельная опухоль – светлоклеточная саркома правой почки второй стадии. С начала июля 2019 года Руслану проводилась химиотерапия. Из-за отсутствия динамики 5 августа ему была удалена опухоль правой почки и надпочечник. В настоящее время Руслан вместе с родителями находится в клинике Хелиос Берлин-Бух в Германии. Помогите спасти Руслана!

– Наш любимый мальчик, наш родной, – начинает свой рассказ о сыне Надежа – мама Руслана. – Мы его очень сильно ждали…

Руслан – первый долгожданный ребенок в семье Варушиных. Здоровый малыш, родился в срок. Рос активным и шустрым мальчиком. Никто и подумать не мог, что внутри у него растёт опухоль.

– Этот день мы не забудем никогда, – рассказывает Надежда. – Мы были в гостях у родителей, когда во время игры малыш случайно упал со стула. Приехав домой, мы обратили внимание, что справа у него появилась припухлость. Мы забили тревогу, повезли его на консультацию к хирургу. Мы до последнего надеялись, что все будет хорошо… пока нам не сказали, что у него раковая опухоль… Это был такой удар... Мы не понимали – за что? Не понимали – почему? Мы просто хотели, чтобы наш малыш жил.

Диагноз подтвердили уже в Боровлянах. Нефробластома правой почки –высокозлокачественная раковая опухоль. Анализ тканей самой опухоли делать не стали, так как был риск разрыва тканей при попытке взять пробу. Назначили 4 блока предоперационной химиотерапии, чтобы уменьшить образование, а потом удалить. Но все пошло не так…

Малыш уже перенёс 3 блока химиотерапии, когда стало ясно, что опухоль никак не реагирует на лечение. В этот же день маленького Руслана экстренно прооперировали – он лишился надпочечника и половины почки. Через пять дней после операции был готов анализ тканей опухоли… и диагноз изменился – светлоклеточная саркома правой почки, 2 стадия.

– Это редкая опухоль, – вспоминает Надежда слова врачей. – Она очень агрессивная и метастазирующая. Даже после ее удаления возможны метастазы в других органах. Процент выживаемости таких детей у нас очень низкий.

– После этих слов я понял одно – ребенка надо спасать. И я бросился искать выходы, – рассказывает Андрей, папа Руслана. Мы нашли клинику в Германии (клиника Хелиос Берлин-Бух), которая специализируется на лечении нашего заболевания, и отправили туда документы сына. Там используется другой протокол лечения, и по статистике этой клиники 95 процентов детей с саркомой почки выживают.

О Руслане

Руслан еще совсем маленький. Ему не было и двух лет, когда у него нашли рак и начали делать первую химию, а когда исполнилось два – удалили пол почки и надпочечник. Его надежда на жизнь сейчас находится в руках хирургов и онкологов.

Мы от всего сердца просим откликнуться всех людей и помочь спасти жизнь маленькому Руслану!

Руслану срочно необходима помощь!

Вы можете помочь ребенку

1 сентября семья Варушиных вылетела в клинику. Общий счет, который клиника выставила на обследование и лечение, составил 65 тысяч евро. Но поскольку опухоль редкая и очень агрессивная, клиника пошла навстречу семье Варушиных и приняла Руслана на лечение с минимальным депозитом, чтобы успеть спасти мальчику жизнь. Денежную сумму родители будут вносить частями по мере того, как будет продвигаться лечение.

Центр помощи «Вера» (www.c-vera.by) просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать Руслана. Вы можете помочь ребенку, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Варушину Руслану:

1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Руслан ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Руслан 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

4. USSD-запрос для абонентов life:) и МТС.

Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля*.

* Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб.Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.

*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Уважаемые благотворители, обращаем Ваше внимание, что USSD-запрос доступен в поддержку Руслана только в период с 1 сентября по 30 сентября 2019 года.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!