Лукашенко выделил деньги на созхранение костела в Мстиславле и замка в Гольшанах

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение совета фонда президента Беларусь по поддержке культуры и искусства, которым выделяются деньги для реализации шести культурных проектов. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Так, будет финансироваться восстановление родовой усадьбы художника Наполеона Орды в урочище Красный Двор Ивановского района, создание экспозиции Музея белорусской малеванки в историко-культурном музее-заповеднике "Заславль".

Кроме того, деньги пойдут на консервацию костела в Мстиславле, консервацию и частичную реставрацию замка в Гольшанах, реставрацию часовни-захоронения князей Паскевичей в Гомеле и живописи Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.