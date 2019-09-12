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05. 09. 2019

Лукашенко выделил деньги на созхранение костела в Мстиславле и замка в Гольшанах

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение совета фонда президента Беларусь по поддержке культуры и искусства, которым выделяются деньги для реализации шести культурных проектов. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Так, будет финансироваться восстановление родовой усадьбы художника Наполеона Орды в урочище Красный Двор Ивановского района, создание экспозиции Музея белорусской малеванки в историко-культурном музее-заповеднике "Заславль".

Кроме того, деньги пойдут на консервацию костела в Мстиславле, консервацию и частичную реставрацию замка в Гольшанах, реставрацию часовни-захоронения князей Паскевичей в Гомеле и живописи Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
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