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05. 09. 2019

Возбуждено уголовное дело по факту смерти год назад солдата в Слониме

Источник фото: Генеральная прокуратура

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту гибели 5 сентября 2018 года военнослужащего, проходившего срочную военную службу в войсковой части в Слониме. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте ведомства.

Для предварительного расследования материалы дела направлены в Следственный комитет.

Как сообщал Телеграф, 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий рядовой А.Орлов. 20-летнему военнослужащему до окончания службы оставалось немногим более полугода. В министерстве обороны Беларуси отметили, причиной самоубийства стали личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы.

 
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