Возбуждено уголовное дело по факту смерти год назад солдата в Слониме

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту гибели 5 сентября 2018 года военнослужащего, проходившего срочную военную службу в войсковой части в Слониме. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте ведомства.

Для предварительного расследования материалы дела направлены в Следственный комитет. Как сообщал Телеграф, 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий рядовой А.Орлов. 20-летнему военнослужащему до окончания службы оставалось немногим более полугода. В министерстве обороны Беларуси отметили, причиной самоубийства стали личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby