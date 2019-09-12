Белорусы обыграли россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу 5 сентября на старте суперфинала Евролиги в португальском Фигейра-да-Фош в первом поединке предварительной группы А была сильнее россиян. Основное время и овертайм завершились вничью - 4:4, а в послематчевых пенальти выиграли белорусы - 2:1.

В другом поединке этого квартета испанцы сражаются с командой Швейцарии, а в группе В играют сборные Италии, Украины, Португалии и Турции. После завершения группового этапа 8 сентября пройдут поединки за 1-8-е места. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby