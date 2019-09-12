Урожайность картофеля будет выше прошлогодней

Урожайность картофеля в Беларуси в этом году выше прошлогодней. Об этом сообщила замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

В этом году планируется получить свыше 1 млн т картофеля (111% к уровню 2018 года) и 624 тыс. т овощей (114%), передает БелТА.

185 тыс. т картофеля пойдет на семена, 200 тыс. т - на промышленную переработку, 180 тыс. т - на нужды торговли и общепита (в том числе для закладки в стабилизационные фонды), остальное - для прочей реализации, в том числе на экспорт.