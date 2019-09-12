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06. 09. 2019

ЗВР Беларуси приблизились к 9 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили 8 891 млн долларов. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном банке. За август ЗВР выросли на 263,1 млн долларов (на 3%) после роста в июле на 337,2 млн долларов (на 4,1%).

В августе 2019 Беларусь исполнила своих обязательств в валюте на примерно 550 млн долларов.

Объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.
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