Грабителей магазина «Яхонт» удалось задержать с помощью видеокамер

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, как удалось задержать подозреваемых в ограблении 17 августа ювелирного магазина в Минске. По его словам, с помощью видеокамер в районе магазина были выявлены интересующие лица, как они подходят, убегают из магазина.

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Подозреваемым не помогло и то, что они забрали и выбросили в Свислочь сервер с записями камер видеонаблюдения.

Задержанные – не работающие минчане 36, 37 и 43 лет. Один из них ранее судим.