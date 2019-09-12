«Луч» разработал онлайн-конструктор часов – впервые на белорусском рынке

Минский часовой завод впервые на белорусском рынке реализовал идею онлайн-конструктора часов. Создание конструктора связано с запуском нового бренда MWP, c которым «Луч» выходит на европейский рынок. Часы с собственным дизайном можно заказать онлайн – бесплатная доставка доступна жителю любой страны мира.

Идея конструктора реализована в часах нового европейского бренда MWP, что расшифровывается как Minsk Watch Plant (в переводе с английского: «Минский часовой завод»). Именно под таким названием часы белорусского производства будут радовать теперь уже не только белорусов и жителей стран СНГ, но и европейцев.

Конструктор часов – это совершенно новый и захватывающий опыт: теперь собрать часы с персональным дизайном можно онлайн и получить их в срок от 3 до 7 дней. В конструкторе можно выбрать корпус, цвет циферблата, тип и цвет ремешка. Это одновременно и увлекательное, и приятное занятие – попробуйте сами.

Минский часовой завод выходит с брендом MWP на рынок Польши, следующий шаг – выход на рынки Германии, Франции и США.

В основе дизайна часов MWP лежит уже полюбившийся белорусам «Однострелочник» - часы с одной стрелкой. Определять время по таким часам просто. На шкалу циферблата нанесены деления трех размеров: длинные отвечают за часы (от 1 до 12), средние – за половину часа, а за минуты отвечают маленькие деления, каждое из которых — 10 минут.

Заказать MWP можно на сайте mwpwatches.com, доставка бесплатная по всему миру, в том числе и по Республике Беларусь.