HONOR 20 PRO: старт продаж в Беларуси

Флагманский смартфон HONOR 20 PRO получил высокие оценки от ведущих международных изданий: Android Central, Android Authority, Digital Trends, GSM Arena, Phone Arena иTechAdvisor. Основная 48 МП камера HONOR 20 PRO с четырьмя объективами получила 111 баллов от тестовой лаборатории DxOMark в глобальном рейтинге мобильных фотокамер.

«Для HONOR 20 PRO мы полностью переосмыслили концепцию фотокамеры смартфона. Еще несколько лет назад невозможно было представить себе такой уровень четкости и яркости фотографий, который наш флагман обеспечивает даже в условиях недостаточной освещенности. HONOR 20 PRO дает еще больше простора для творчества как профессионалам, так и всем любителям фотографии», – сказал президент HONOR Джордж Чжао.

Инновационная система камеры 48 МП

Флагманская камера HONOR 20 PRO состоит из четырех объективов для разных сценариев съемки. Основной объектив реализован на базе модуля SonyIMX586 с разрешением 48 МП, диафрагмой F1.4, усовершенствованным интеллектуальным режимом AIUltraClarity, оптической стабилизацией изображения (OIS) и стабилизацией изображения при ночной съёмке AISSuperNight. Также камера получила ультраширокоугольный объектив с разрешением 16 МП, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения и 2-мегапиксельный макрообъектив, позволяющий делать фотографии с расстояния 4 см. Помимо этого, камера смартфона имеет функцию сверхвысокой чувствительности, которая расширяет диапазон ISO до значения 204 800, что позволяет добиться высокого качества фотографий даже при недостаточном освещении.

«Смартфон HONOR 20 PRO вошел в топ рейтинга DxOMark за счет высокого качества фото- и видеосъёмки. Если вы ищете смартфон с выдающимися фотографическими возможностями, HONOR 20 PRO станет прекрасным выбором, а его цена приятно удивит вас», – прокомментировали смартфон представители рейтинга качества камер мобильных устройств DxOMark.

Голографический дизайн корпуса

HONOR 20 PRO– это новый взгляд на дизайн смартфона. Задняя панель его корпуса выполнена из стекла с применением эффекта «динамической голографии». Несколько слоёв, созданных по технологии Triple 3D Mesh от HONOR, особым образом отражают и преломляют свет. Нижние слои содержат миллионы миниатюрных призм, рассеивающих свет, а верхние придают поверхности цвет и фактуру.

Смартфоны HONOR 20 PRO будут доступны в цвете мерцающий бирюзовый.

Новый пользовательский опыт

Оснащенный 7-нм процессором Kirin 980 смартфон обеспечивает высокую скорость при работе с изображениями и приложениями. Модель получила батарею ёмкостью 4000 мА*ч, способную поддерживать работоспособность смартфона в течение всего дня даже при непрерывном использовании, а также 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. HONOR 20 PRO оснащен технологией GPUTurbo версии 3.0, которая позволяет на базе имеющегося аппаратного обеспечения оптимизировать качество графики и снижать энергопотребление при работе с популярными видеоиграми. Технология объёмного звучания Virtual 9.1 SurroundSound реализована с помощью фирменной технологии Histen 6.0, которая поддерживается большинством проводных и беспроводных наушников.

HONOR 20 PRO будет доступен по цене 1399 руб. в магазинах партнеров с 13 сентября. Предзаказ смартфона стартует 6 сентября, в подарок пользователи, оформившие предзаказ, получат умные часы HONOR Watch Magic. А первые покупатели, не оформившие предзаказ, но осуществившие покупку с 13 по 29 сентября, получат беспроводные наушники HONOR FlyPods Lite в подарок. Также вендор не оставит без внимания и тех, кто планирует приобрести младшую версию – HONOR 20, в подарок к этой версии покупатели могут получить Bluetooth-наушники HONOR SportAM 61.