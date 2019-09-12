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06. 09. 2019

Лукашенко открыл Западный обход Бреста

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 сентября посетил Брест, где проходят мероприятия к 1000-летию города. На вертолетной площадке глава области Анатолий Лис заверил, что к юбилею все работы выполнены, построены социальные объекты и транспортная развязка Западный обход Бреста.

Глава государства также заслушал доклад о полевых работах и ситуации в сельском хозяйстве области, сообщили в Администрации президента.

Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста. Его также ожидают в центре города на торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста. Кроме того, президент планирует посетить Брестскую крепость.
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