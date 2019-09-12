Задержанному в убийстве россиянки в Жлобинском районе предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил мужчине, задержанному по подозрению в убийстве в Жлобинском районе 45-летней россиянки, обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Об этом сообщили в СК.

смотрите также В Жлобинском районе подсобный рабочий убил женщину из России

Жительница Мурманской области купила несколько лет назад дом в деревне Круговец. Летом она проживала в доме с тремя несовершеннолетними детьми. Ей по хозяйству помогал 34-летний мужчина. За несколько дней до убийства старшие дети уехали домой, а с матерью остался шестилетний сын.

В ночь с 22 августа на 23 августа во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт, в ходе которого он ударил, а потом задушил ее. Мужчина закопал тело рядом с границей участка. Затем со страницы женщины в соцсети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, он снял часть денег со счета погибшей.

Утром 23 августа мужчина сказал сыну убитой, что мать уехала в Минск. Через день он поехал с ребенком на железнодорожную станцию «Салтановка», чтобы якобы встретить женщину с поезда. Сказав мальчику ждать мать на станции, мужчина уехал на поезде в Гомель.

После обнаружения мальчика, правоохранители начали поиски его матери и нашли ее тело. Подозреваемый вскоре был задержан.