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06. 09. 2019

Россия разрешила поставки белорусских шампиньонов

Беларусь подтвердила устранение введенных Россельхознадзором в июле 2018 года ограничений на поставки из Беларуси свежих шампиньонов. Сейчас белорусские шампиньоны беспрепятственно поставляются в Россию, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Также Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции в отношении пяти казахстанских предприятий.

В ЕЭК надеются на готовность России к продолжению конструктивного диалога по снятию ограничительных мер.
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