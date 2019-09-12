Россия разрешила поставки белорусских шампиньонов

Беларусь подтвердила устранение введенных Россельхознадзором в июле 2018 года ограничений на поставки из Беларуси свежих шампиньонов. Сейчас белорусские шампиньоны беспрепятственно поставляются в Россию, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Также Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции в отношении пяти казахстанских предприятий. В ЕЭК надеются на готовность России к продолжению конструктивного диалога по снятию ограничительных мер. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby