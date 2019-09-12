На карнавале в Бресте покажут голландскую историю

В Бресте 7 сентября пройдет карнавал с голландской историей. К 1000-летию города «Санта Бремор» пустит по центральным улицам корабль с рыбаками и зашифрованным посланием.

Корабль обыгрывает традиции рыбного промысла. Работники предприятия преобразятся в рыбаков и хозяек, владеющих секретами приготовления молодой сельди. По улицам Бреста они пройдут в голландских нарядах. На корабле будет размещено зашифрованное поздравление тысячелетнему городу, составленное из флагов Международного свода сигналов. Эта система символов долгое время использовалась для передачи сообщений между морскими судами.

«Карнавалы проводятся во многих странах и демонстрируют яркие образы, собранные со всего мира. Интересная практика приживается и в Бресте. Мы решили внести свой вклад в карнавал с помощью голландской истории – самобытной традиции ловли молодой сельди, что происходит только один раз в году. Будет и красиво, и символично, так как именно голландские традиции легли в основу создания самого первого продукта предприятия – сельди «Матиас», – поясняют в компании «Санта Бремор».

Карнавал состоится 7 сентября, с 15 до 17 часов, в центре Бреста. Маршрут пролегает по проспекту Машерова и улице Ленина. Театрализованное действо посвящено 1000-летию города.