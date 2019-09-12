В Минске представили HUAWEI Mate X, который ждут во всем мире

5 сентября в шоу-руме HUAWEI в Минске прошел первый HUAWEI Media Day для ведущих белорусских медиа. В ходе мероприятия руководители компании представили и суперинновационный складной смартфон HUAWEI Mate X (5G), продажи которого потребители с нетерпением ожидают по всему миру.

HUAWEI Mate X совмещает в себе смартфон и планшет. Особенность смартфона – складной форм-фактор. Экран HUAWEI Mate X можно сгибать и разгибать множество раз: надежность обеспечивает запатентованный шарнир Falcon Wing. Прочный OLED-экран отлично передает цвета и не растягивается, когда вы раскладываете смартфон. Смартфон подходит как для игр и видео, так и для работы над проектами.

Также были представлены флагманские камерофоны HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Pro в новом для Беларуси черном цвете.

Кроме того, директор по продутам HUAWEI CBG Мартин Бьян рассказал об операционной системе Harmony OS, которую можно использовать на разных устройствах и платформах, она будет полностью соответствовать требованиям пользователей в быстродействии и защите информации. Harmony OS имеет надежную и безопасную архитектуру и поддерживает беспрепятственное взаимодействие между различными цифровыми устройствами.

Алексей Голубь, маркетинг и PR менеджер HUAWEI CBG Беларусь, рассказал о готовности компании первой подключиться к развертыванию сетей 5-го поколения в Беларуси.

Также на мероприятии выступил Леонид Васильев, директор белорусского центра ислледований и разработок R HUAWEI. Центр был создан в 2016 году, его ключевые партнеры – крупные белорусские университеты и Национальная академия наук Беларуси. За три года в его работу инвестировали более 4,5 млн долларов. Центр инициировал развитие технической деятельности в БГУИР и БГТУ, а также пригласил профессоров и молодых докторов НАН Беларуси в штаб-квартиру HUAWEI в Шэньчжэне для участия в технических семинарах. В 2018 году в Минске состоялась 10-я международная конференция по электронным теплотехническим технологиям.

Сейчас изучаются возможности для сотрудничества в новых областях. HUAWEI продолжает приглашать на стажировки и создавать рабочие места в Белорусском центре исследований и разработки и в других отечественных научно-исследовательских институтах, чтобы помочь студентам узнать больше об отрасли ИКТ и ее технических проблемах.