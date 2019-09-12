HUAWEI представила обновленный смартфон HUAWEI P30 Pro

Компания HUAWEI показала обновленный флагманский смартфон HUAWEI P30 Pro в рамках международной выставки IFA 2019. HUAWEI P30 Pro предлагается в двух новых цветовых решениях, будет поддерживать обновленные функции редактирования фотографий и видео и работать под управлением новой оболочки EMUI10.

Компания HUAWEI показала обновленный флагманский смартфон HUAWEI P30 Pro в рамках международной выставки IFA 2019. HUAWEI P30 Pro предлагается в двух новых цветовых решениях, будет поддерживать обновленные функции редактирования фотографий и видео и работать под управлением новой оболочки EMUI10.

«За последние шесть месяцев объем продаж превысил 16,5 млн единиц. Этот показатель на 53% выше, чем у серии P20. Обновленный P30 Pro предоставит новые возможности для работы с фото и станет более комфортным в использовании благодаря дизайну с двойной текстурой», – сказал Ричард Ю, глава HUAWEI Consumer Business Group.

Обновленный HUAWEI P30 Pro выполнен в двух новых цветах – Mystic Blue (Мистический синий) и Misty Lavender (Лавандовый). В новом дизайне заметен плавный переход между глянцевой и матовой поверхностью, предотвращающей появление отпечатков пальцев.

Также в ночной режим HUAWEI P30 Pro добавлена новая функция для фронтальной камеры, использующая специальный алгоритм создания портретов и делающая черты лица более четкими на ночных фотографиях. Также снижается яркость источника света на заднем плане и улучшается детализация затемненных областей. Устройство позволяет делать снимки в условиях низкой освещенности благодаря поддержке стандарта ISO 409600.

Новый режим редактирования HUAWEI Vlog AI позволяет создавать музыкальные клипы с помощью фото и видео из галереи. Пользователь может настроить готовое видео, добавив свою любимую музыку, фильтры, эффекты или присоединить другие видео.

Обновленный портретный режим обеспечивает профессиональный эффект «боке». ToF-камера в сочетании с искусственным интеллектом позволяют точно определять глубину резкости и получить снимки с размытым фоном и высокой детализацией лица и фигуры модели.

Пользователи HUAWEI серии P30 по всему миру первыми смогут перейти на новую оболочку EMUI10, разработанную на базе исследований человеческого поведения, для обеспечения более комфортного пользовательского опыта.

Крупная сетка шрифтов создает более четкий зрительный фокус, чтобы устранить сложности использования смартфона и повысить точность отображения. Оформление настроек, календаря, списка контактов и других элементов интерфейса обеспечивает комфортное визуальное восприятие.

Затемненный режим благодаря мягкому свету защищает глаза от бликов. Создан наиболее удобный для глаз контраст фоновых цветов, цветов шрифта и пространственный контраст для режима темноты.

EMUI10 также предлагает модернизированную систему совместной работы между ПК и мобильными телефонами на нескольких экранах, благодаря которой можно использовать большой экран ноутбука, мышь или клавиатуру.

За первые 85 дней с момента запуска серии HUAWEI P30 было продано более 10 млн устройств серии P30, что стало рекордным показателем среди флагманских устройств HUAWEI.

Глобальный запуск нового HUAWEI P30 Pro назначен на 20 сентября.