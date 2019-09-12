HUAWEI представляет маршрутизатор HUAWEI WiFi Q2 Pro на IFA 2019

Компания HUAWEI представляет домашний беспроводной маршрутизатор нового поколения HUAWEI WiFi Q2 Pro, предназначенный для высокоскоростной передачи данных. Новый роутер усиливает защиту от помех и обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку сигнала, создавая основу для развития таких широкополосных сетей со скоростью 200 Мбит/с и высокоскоростных волоконно-оптических линий связи.

HUAWEI WiFi Q2 Pro можно использовать в местах со слабым сигналом для полного покрытия беспроводной связью больших квартир и многоэтажных домов. Быстрая смена диапазонов, мгновенное переключение между дополнительными точками доступа и автоматический выбор свободного канала гарантируют пользователям беспроводной доступ без мёртвых зон даже в самых удалённых уголках квартиры или дома.

HUAWEI WiFi Q2 Pro, состоящий из базового маршрутизатора и дополнительных устройств, эффективно справляется с помехами, возникающими во время передачи сигнала сети. Он использует гигабитный модемный чип, специально разработанный для PLC сетей, и технологию PLC Turbo, что позволяет снизить воздействие помех на сигнал и улучшить качество связи между базовым устройством и дополнительными точками доступа. В результате HUAWEI WiFi Q2 Pro обеспечивает высокую скорость передачи данных, минимизируя задержку сигнала.

Кроме того, комплект HUAWEI WiFi Q2 Pro 3 Pack Hybrid использует технологию ячеистой Wi-Fi сети на частоте 5 ГГц и формирует гибридную сеть из PLC и Wi-Fi сетей, что позволяет обеспечить скорость до 1867 Мбит/с.

Помимо увеличенной скорости сети на 50–120%, новый роутер HUAWEI Q2 Pro превосходит модель предыдущего поколения по площади покрытия и способен поддерживать до 15 дополнительных устройств на каждом базовом маршрутизаторе. Это позволяет без лишних усилий и дополнительного оборудования создать высокоскоростную домашнюю сеть.

Чтобы обеспечить оптимальное подключение к Wi-Fi и снизить помехи, маршрутизатор HUAWEI WiFi Q2 Pro автоматически переключает частотные диапазоны и обеспечивает мгновенную смену беспроводных точек доступа, выбирая самый сильный сигнал и свободные каналы.

Технология автоматической идентификации сетевых портов избавляет пользователей от путаницы с портами WAN и LAN при конфигурации сети. Кроме того, новый маршрутизатор при подключении может автоматически получить пароль Wi-Fi от старого маршрутизатора для прямого доступа в интернет.

HUAWEI WiFi Q2 Pro поддерживает сетевой протокол нового поколения IPv6, что повышает защиту информации и безопасность сети. По сравнению с протоколом IPv4, он обладает неисчерпаемым запасом адресов. Адреса генерируются случайным образом, путем объединения префиксов IP-адресов от серверов интернет-провайдеров с MAC-адресом самого устройства, что затрудняет проникновение злоумышленников. Варианты шифрования, предлагаемые протоколом IPv6, гарантируют надежную защиту данных на маршрутизаторе и подключенных устройствах.