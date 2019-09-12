HUAWEI представляет 5G процессор Kirin 990

Компания HUAWEI на Международной конференции IFA 2019 представила флагманский мобильный процессор Kirin 990 и его 5G версию. Новая линейка процессоров создана, чтобы значительно повысить общую производительность, снизить расход энергии, улучшить обработку интеллектуальных задач и фотоснимков и предложить пользователям смартфонов более высокий уровень возможностей и комфорта по сравнению с существующими 4G решениями.

«Kirin 990 (5G) — первый в мире 5G процессор, который обеспечит полный доступ к новым возможностям высокоскоростной передачи данных на первом этапе широкого внедрения 5G связи», — сказал представитель компании Ричард Ю.

Благодаря передовому технологическому процессу 7 нм+ EUV и интегрированному 5G модему, Kirin 990 получился компактным и энергоэффективным. Его 5G версия стала первым полночастотным 5G процессором, поддерживающим неавтономную (NSA) и автономную (SA) архитектуру 5G сетей, а также полные частотные диапазоны TDD/FDD, что позволяет ему работать во всех типах и режимах сетей нового поколения. Построенный на базе 5G чипа Balong 5000 Kirin 990 (5G) обеспечивает рекордные в отрасли скорости скачивания и закачки: до 2,3 и до 1,25 Гбит/с соответственно.

Kirin 990 (5G) — первый флагманский процессор с интегрированным двухъядерным модулем нейронных вычислений NPU, построенным по архитектуре DaVinci, которая включает большие и малые ядра NPU. Большие ядра обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность на ресурсоёмких задачах, а малые, впервые в отрасли, берут на себя выполнение небольших задач, что позволяет организовать максимально быструю обработку самых разнообразных приложений при минимальном расходе батареи.

Презентация HUAWEI Kirin 990

Для снижения расхода энергии центральный процессорный модуль Kirin 990 получил трёхуровневую структуру, которая включает два сверхбольших ядра, два больших ядра и четыре малых ядра с доминирующей частотой до 2,86 ГГц. Кроме того, Kirin 990 оснащен 16-ядерным графическим модулем Mali-G76 и новым кэшем системного уровня SmartCache для интеллектуального распределения потоков, который эффективно экономит полосу пропускания, снижая потребление энергии. Для обработки ресурсоёмких видеоигр Kirin 990 (5G) поддерживает усовершенствованную технологию Kirin Gaming+ 2.0, обеспечивающую эффективное взаимодействие ПО и аппаратной инфраструктуры, что позволяет добиться лучших в отрасли показателей быстродействия и плавности в современных играх.

Для улучшения фотографических возможностей новых смартфонов Kirin 990 (5G) получил обновлённый модуль ISP 5.0, впервые использующий технологию согласования блоков, 3D фильтрацию (BM3D) и аппаратную технологию шумоподавления профессионального уровня, что позволят делать более яркие и чёткие снимки при низкой освещённости. Модуль также впервые использует двойное шумоподавление для видео, обеспечивающее более точную обработку картинки при видеосъёмке. Пост-обработка и рендеринг видео в режиме реального времени на основе интеллектуальной сегментации обеспечивают покадровую корректировку цветности для получения видеороликов кинематографического качества.

Также были представлены беспроводные наушники HUAWEI Free Buds 3, построенные на базе мощного чипа KirinA1. Они гарантируют быстрое и стабильное подключение, высокое качество звучания и интеллектуальное шумоподавление. Это первые в мире беспроводные наушники открытого типа, получившие настоящее активное шумоподавление. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт при ношении, футляр выполнен в форме круга. Наушники представлены в чёрном и белом цветах.

Новые смартфоны HUAWEI серии Mate на базе процессора Kirin 990 появятся в продаже в сентябре.