В Бресте прошел карнавал с голландской историей

В Бресте 7 сентября прошел карнавал с голландской историей. К 1000-летию города по центральным улицам пронеслись корабль с рыбаками, грузовик с музыкантами, рыцари и танцовщицы в экзотических нарядах.

Самым колоритным в карнавальной колонне был корабль, обыгрывающий традиции рыбного промысла. Работники «Санта Бремор» преобразились в рыбаков и хозяек, владеющих секретами приготовления молодой сельди. По улицам Бреста они прошли в голландских нарядах. На корабле можно было увидеть зашифрованное поздравление тысячелетнему городу, составленное из флагов Международного свода сигналов, которые когда-то использовались для передачи сообщений между морскими судами.





«Карнавалы проводятся во многих странах и демонстрируют яркие образы, собранные со всего мира. Интересная практика приживается и в Бресте. Мы решили внести свой вклад в карнавал с помощью голландской истории – самобытной традиции ловли молодой сельди, что происходит только один раз в году. Было и красиво, и символично, так как именно голландские традиции легли в основу создания самого первого продукта предприятия – сельди «Матиас», – отмечают в компании «Санта Бремор».



Театрализованное действо было посвящено 1000-летию города. Маршрут пролегал по проспекту Машерова и улице Ленина.