В МТС стартовал предзаказ на смартфон Honor 20 Pro

В МТС стартовал предзаказ на новый Honor 20 Pro. Старт продаж смартфона начнется 13 сентября. Приятным бонусом при предзаказе станут смарт-часы Honor Watch Magic за 10 копеек. А первые покупатели за символическую цену смогут приобрести беспроводные наушники Ноnоr FlyPods Lite.

Камера смартфона Honor 20 Pro оснащена 4 фотомодулями: основным объективом на 48 Мп, широкоугольным — на 16 Мп, телеобъективом с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Фотографическая система Honor 20 Pro является на сегодняшний момент одной из лучших в мире среди используемых в смартфонах.

Honor 20 Pro получил безрамочный Full HD+ дисплей с диагональю 6,26 дюймов. 8-ядерный процессор Kirin 980 и 8 Гб оперативной памяти позволяют пользоваться самыми «тяжелыми» приложениями. А аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает длительное время автономной работы.

Honor 20 Pro будет доступен по цене 1399 рублей. На смартфон действует рассрочка. Ежемесячный платеж на год составит 127,18 рублей, а по рассрочке на 2 года — 60,82 рублей.

Приятным бонусом при предзаказе Honor 20 Pro станут смарт-часы Honor Watch Magic за 10 копеек. Чтобы воспользоваться бонусом, необходимо по 12 сентября включительно оформить заявку в интернет-магазине МТС или в салоне связи на пр. Независимости, 95 (г. Минск).

После начала продаж первых покупателей Honor 20 Pro будет ждать другой бонус. В период с 13 по 29 сентября вместе с телефоном можно приобрести беспроводные наушники Ноnоr FlyPods Lite всего за 10 копеек.

Внимание! Количество акционных наушников и смарт-часов по цене 10 копеек ограничено в соответствии с условием — не более 1 единицы на 1 смартфон.