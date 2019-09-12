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09. 09. 2019

Paritetbank стал официальным партнером ФК «Динамо-Минск»!

Paritetbank стал официальным партнером футбольного клуба «Динамо-Минск» – соглашение о сотрудничестве было подписано 26 августа 2019 года. Помимо заключения договора, руководители организаций обсудили планы дальнейших общих мероприятий и договорились расширять взаимодействие.

Paritetbank также будет сопровождать футболистов на игровом поле: логотип компании теперь размещен на форме минского «Динамо», что подтверждает ориентир на долгосрочную и взаимовыгодную совместную работу.

«Сотрудничество с такими динамично развивающимися организациями, как Paritetbank – большой шаг для белорусского футбола, - отметил генеральный директор ФК «Динамо-Минск», Андрей Валерьевич Толмач.  Мы всегда открыты для сотрудничества и с радостью ведем переговоры, если видим интересные идеи и возможности для коммуникации. Уверен, что вместе с Paritetbank сможем сделать немало качественных проектов, которые принесут выгоду обеим сторонам и главное – порадуют наших болельщиков».

Paritetbank осуществляет свою деятельность уже более 20 лет и предлагает простые решения для любых финансовых вопросов. В последние годы Банк стремительно развивается, совершенствуется и завоевывает награды за высокое качество услуг. В 2018 году Банк стал победителем конкурса «Потребительский опыт» в номинации «Народный рейтинг». 2019 год в Paritetbank объявлен годом обновления.

Председатель Правления Paritetbank Игорь Васильевич Катибников прокомментировал:

«Мы меняемся, чтобы стать ближе к нашим клиентам, проводим ребрендинг и берем курс на повышение качества услуг, оптимизацию банковских продуктов, запускаем новые интересные проекты. Наш банк всегда стремился поддерживать спорт в Беларуси. Мы надеемся, что плодотворное сотрудничество Paritetbank и ФК «Динамо-Минск» станет значительным вкладом в развитие отечественного футбола».

 
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