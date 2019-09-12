«В 46 лет научился ездить в транспорте». Красный Крест выпустил книгу признаний людей с расстройством психики

Красный Крест впервые в Беларуси выпустил сборник признаний людей с серьезными формами расстройства психики. Истории разные: одни не смогли пережить смерть близких, другие – расставание с мужем или стресс на работе. В «Открытом доме» они перестали бояться людей, завели знакомства, нашли силы вернуться к работе или научились пользоваться общественным транспортом.

«В какой-то момент мне показалось, что я абсолютно здорова, и перестала принимать таблетки. За этим последовало обострение. Я стала вести себя агрессивно, мне перестали доставлять удовольствия мои увлечения, которыми я занималась. Меня госпитализировали в стационар», – вспоминает 21-летняя Вера.

Таких историй в сборнике «Зажечь погасшую звезду» собралось с десяток. В книге также представлены стихи и рисунки героев – оказалось, что у них много скрытых талантов.

Как отмечают эксперты, клеймо «ненормальности» пока еще остается стандартной реакцией общества на людей с психическими заболеваниями. Но только от него никто не застрахован: психические расстройства возникают и у здоровых людей с прекрасной «генетикой». В Красном Кресте призывают общество избавиться от стереотипов и страхов перед «странными людьми».

Сейчас герои книги уверенно делят свою жизнь на «до» и «после». Хотя плохое вспоминают охотнее.

«У меня была тяжелая жизненная ситуация. Постоянные депрессии, бессонные ночи… Я очень боялась открыться, доверится человеку. Я попробовала ходить к психологу, психотерапевту. И открыто говоря «была сыта по горло» этими походами, – рассказывает 27-летняя Ольга. – Я очень боялась мнения окружающих людей и стала вести еще более изолированный образ жизни, очень «замкнулась в себе». Не могла избавиться от угнетающих мыслей из прошлого».

У каждого из героя была своя причина, из-за которой пришла болезнь. И каждый долгое время не отдавал себе отчет в том, что происходит и насколько это серьезно.

«Я родился в семье микробиологов и чуть ли не с детского сада интересовался наукой, фантастикой и интересными историями. Но с трудом обучался, постоянно с кем-то воевал, прогуливал уроки самым наглым образом. А на рубеже веков и тысячелетий в моей судьбе была заложена мина замедленного действия в виде постановки на психиатрический учет и присвоения группы инвалидности. Но до совершеннолетия и окончания школы я не воспринимал эти бумажки всерьез и даже был рад бесплатному проезду», – вспоминает 27-летний Андрей.

Все герои, столкнувшись с бедой, оказались в «Открытом доме» и смогли изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы позже пройти свой путь и найти в себе мужество рассказать о том, что пережили.

Вернуться к полноценной жизни им помогли в «Открытом доме» в центре Минска. Через проект Белорусского Общества Красного Креста «Поддержка людей с психическими заболеваниями» прошло 140 человек. У всех – шизофреническое или биполярное расстройство психики. Из них больше 80 человек добились устойчивой ремиссии – им не нужно раз в год или раз в полгода ложиться в стационар. При этом 44 человека нашли себе работу или подработку, а 5 человек создали семью.

По словам специалистов, герои книги снова обрели простые, но такие важные радости – работу, семью и хобби. А главное – перестали считать себя душевными инвалидами.

«После многолетнего нахождения только в квартире и больнице, я снова свободно живу. Я путешествую по Минску и Беларуси. Навестил многих родственников, побывал на экскурсиях, поплавал на Минском море», – радуется 30-летний Анатолий.

Читая истории, порою сложно поверить, что человек мог жить совершенно по-другому. И даже ни разу не ездил в городском автобусе.

«Сейчас я научился пользоваться общественным транспортом, стал общаться с людьми. Вместе с гостями и волонтерами мы ходили в магазины одежды и обуви. Мне предложили изменить имидж. И это действительно придало мне уверенности. У меня наладились отношения с дочерью, я могу теперь видеться и общаться с ней чаще», – откровенничает 46-летний Александр.

Некоторые герои смогли не только завести друзей, но и создать семьи.

«Если раньше я боялась каких-то отношений, то теперь я почувствовала какую-то надежду. И вот после одного года знакомства мой парень сделал мне предложение. Раньше я думала, что с моей болезнью мне нечего думать ни о каком замужестве, а теперь, зная мою ситуацию, он все-таки решил жениться на мне. И вот в мае мы расписались», – признается 36-летняя Ирина.

В «Открытом доме» никого не называют пациентами – только гостями. В нем нет врачей-психиатров, хотя сотрудников центра консультируют специалисты РНПЦ психического здоровья и Городского клинического психиатрического диспансера.

В центре подчеркивают, что в положении ребят может оказаться каждый: сильный стресс, сложные жизненные обстоятельства или хроническое заболевание могут привести к психическому расстройству. «Важно, чтобы было желание двигаться вперед и бороться со своим недугом», – обращают внимание в Красном Кресте.

«Открытый дом» Красного Креста работает по будним дням с 10 до 19 часов в Минске по улице Красной, 3. Посещать его можно бесплатно – центр открыт для всех, кто нуждается в психологической и социальной поддержке.