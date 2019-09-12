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09. 09. 2019

В Витебске ребенок выпал из окна, пока взрослый пил

Источник фото: Следственный комитет

В Витебске днем 8 сентября из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик. Ребенок гулял в комнате, а затем залез на окно и упал с третьего этажа, сообщили в Следственном комитете.

Мать оставила ребенка с сожителем, который вместо того, чтобы следить за ребенком, решил выпить. Эксперты выявили у него в крови более 2,2 промилле алкоголя.

Малыш получил травмы, но его жизни ребенка ничто не угрожает.

Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.
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