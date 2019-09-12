Лента RSS
Подписаться на ленту
09 сентября 2019, понедельник, 17:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
09. 09. 2019

Объявлен список участников VI Minsk Craft Beer Fest

В шестом Minsk Craft Beer Fest, который пройдет 5 октября в двух самых больших пространствах культурного хаба Ok16, примут участие 45 пивоварен из Беларуси, России, Польши и Литвы.

В осеннем сезоне каждый пивовар сможет презентовать до восьми сортов пива, в том числе – пивные новинки, сваренные специально для VI фестиваля крафтового пива. Гостей фестиваля будут ждать две дегустационные сессии, в рамках которых пивовары подготовят от четырех до восьми сортов пива.

В лайн-апе фестиваля заявлено 45 пивоварен из Беларуси, России, Польши и Литвы:

  • 13 Litar (Беларусь)
  • 4BREWERS (Россия)
  • AF Brew (Россия)
  • Bierbank (Беларусь)
  • Big Village Brewery (Россия)
  • Black Cat Brewery (Россия)
  • Bottle Share (Россия)
  • Brew Fiction (Россия)
  • Brickby Brick (Литва)
  • Browar Kingpin (Польша)
  • Chibis Brewery (Россия)
  • Coven Brewery(Россия)
  • Darkside (Россия)
  • GAS Brew (Россия)
  • Green Street Brewery (Россия)
  • Hops (Беларусь)
  • Jungle Brewery (Беларусь)
  • Knightberg (Россия)
  • Kvadrat (Беларусь)
  • La BEER int Brewery(Россия)
  • Mad Frog Brewery (Беларусь)
  • Malanka (Беларусь)
  • Midnight Project (Беларусь)
  • Mjolnir (Россия)
  • New Riga’s Brewery(Россия)
  • Pike Season Brewery (Россия)
  • Polka Dot Brewery (Беларусь)
  • Rewort Brewery (Россия)
  • Robim Good Brewery (Беларусь)
  • Rocket City Brewery (Россия)
  • Rock’n’Beer (Россия)
  • Rock-n-Rolla’s (Беларусь)
  • Selfmade Brewery (Россия)
  • Stamm Brewing (Россия)
  • Valaduta Brovar (Беларусь)
  • Victory Art Brew (Россия)
  • Wild Lab (Россия)
  • XP Brew (Россия)
  • Zagovor Brewery (Россия)
  • Zavod (Россия)
  • Бакунин (Россия)
  • Василеостровская пивоварня (Россия)
  • Диета (Россия)
  • Пан Качын (Беларусь)
  • Чаща (Россия)

Помимо дегустаций можно будет поучаствовать в лекциях и мастер-классах, поиграть в настольные игры, а также попробовать разнообразные блюда на большом фуд-корте. На территории Ok16 будут оборудованы и специальные зоны для отдыха, где появится возможность расслабиться под приятную музыку и обсудить пиво.

Для каждого гостя организаторы подготовят в подарок фирменный бокал и три бир-коина – пивных жетона, которые можно будет обменять на пиво. Стоимость одного бир-коина – 1 BYN. Дополнительно их можно будет приобрести на площадке фестиваля. Дегустировать крафтовое пиво можно будет в удобном объеме: от 50 грамм до целого бокала.

 
Это Интересно
Бизнес новости
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.