Объявлен список участников VI Minsk Craft Beer Fest

В шестом Minsk Craft Beer Fest, который пройдет 5 октября в двух самых больших пространствах культурного хаба Ok16, примут участие 45 пивоварен из Беларуси, России, Польши и Литвы.
В осеннем сезоне каждый пивовар сможет презентовать до восьми сортов пива, в том числе – пивные новинки, сваренные специально для VI фестиваля крафтового пива. Гостей фестиваля будут ждать две дегустационные сессии, в рамках которых пивовары подготовят от четырех до восьми сортов пива.
В лайн-апе фестиваля заявлено 45 пивоварен из Беларуси, России, Польши и Литвы:
- 13 Litar (Беларусь)
- 4BREWERS (Россия)
- AF Brew (Россия)
- Bierbank (Беларусь)
- Big Village Brewery (Россия)
- Black Cat Brewery (Россия)
- Bottle Share (Россия)
- Brew Fiction (Россия)
- Brickby Brick (Литва)
- Browar Kingpin (Польша)
- Chibis Brewery (Россия)
- Coven Brewery(Россия)
- Darkside (Россия)
- GAS Brew (Россия)
- Green Street Brewery (Россия)
- Hops (Беларусь)
- Jungle Brewery (Беларусь)
- Knightberg (Россия)
- Kvadrat (Беларусь)
- La BEER int Brewery(Россия)
- Mad Frog Brewery (Беларусь)
- Malanka (Беларусь)
- Midnight Project (Беларусь)
- Mjolnir (Россия)
- New Riga’s Brewery(Россия)
- Pike Season Brewery (Россия)
- Polka Dot Brewery (Беларусь)
- Rewort Brewery (Россия)
- Robim Good Brewery (Беларусь)
- Rocket City Brewery (Россия)
- Rock’n’Beer (Россия)
- Rock-n-Rolla’s (Беларусь)
- Selfmade Brewery (Россия)
- Stamm Brewing (Россия)
- Valaduta Brovar (Беларусь)
- Victory Art Brew (Россия)
- Wild Lab (Россия)
- XP Brew (Россия)
- Zagovor Brewery (Россия)
- Zavod (Россия)
- Бакунин (Россия)
- Василеостровская пивоварня (Россия)
- Диета (Россия)
- Пан Качын (Беларусь)
- Чаща (Россия)
Помимо дегустаций можно будет поучаствовать в лекциях и мастер-классах, поиграть в настольные игры, а также попробовать разнообразные блюда на большом фуд-корте. На территории Ok16 будут оборудованы и специальные зоны для отдыха, где появится возможность расслабиться под приятную музыку и обсудить пиво.
Для каждого гостя организаторы подготовят в подарок фирменный бокал и три бир-коина – пивных жетона, которые можно будет обменять на пиво. Стоимость одного бир-коина – 1 BYN. Дополнительно их можно будет приобрести на площадке фестиваля. Дегустировать крафтовое пиво можно будет в удобном объеме: от 50 грамм до целого бокала.
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