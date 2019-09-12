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09. 09. 2019

Лукашенко хочет провести в Беларуси ЧЕ по легкой атлетике

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Александр Лукашенко 9 сентября на встрече с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ и президентом Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свеном Арне Хансеном заявил, что для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа - США.

«Если вы решите когда-нибудь провести у нас чемпионат Европы по легкой атлетике либо этапы разных видов соревнований, вы об этом не пожалеете», - подчеркнул глава государства, сообщили в Администрации президента.

Говоря о возможном создании в Беларуси регионального центра по легкой атлетике, Александр Лукашенко заявил, что готов «начать эту работу хоть завтра».

Он также заверил, что Беларусь однозначно поддерживает Себастьяна Коэ на выборах руководства ИААФ.
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