Сопровождающая Лукашенко «Мисс Беларусь» идет в депутаты

В Минске зарегистрирована инициативная группа граждан для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич кандидатом в депутаты. Баллотироваться она будет на 104 Кальварийском избирательном округе.

Марии Василевич 22 года. Она окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и магистратуру БГЭУ по специальности «Государственное управление». В 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларусь», а на конкурсе «Мисс мира - 2018» ей был присвоен титул «Мисс мира Европа». Работает ведущей канала «Беларусь-1».

Кроме того, Мария Василевич часто сопровождает президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, они вместе открывали «Славянский базар», болели на ІІ Европейских играх и гостили на празднике «Александрия встречает друзей».