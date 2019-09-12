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09. 09. 2019

В Витебске задержали изготовителя поддельных 20-рублевых купюр

Источник фото: Telegraf.by

В Витебске задержали фальшивомонетчика, который специализировался на изготовлении 20-рублевых купюр. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В различных торговых точках Витебска стали появляться фальшивки достоинством 20 рублей. Только за прошлую неделю правоохранители выявили пять таких фактов. Чаще всего фальшивомонетчик использовал подделке в мелких торговых точках на рынках.

Злоумышленником оказался ранее судимый за убийство житель Витебска 1978 года рождения. У него обнаружили отпечатанные на листах А4 фальшивые деньги. Мужчину задержали.
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