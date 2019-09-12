Лукашенко пообещал договориться с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США предложил главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяну Коэ провести в 2021 году аналогичную встречу снова в Минске.
По его словам, состязания можно будет провести даже на более высоком уровне, сообщает «Прессбол».
Александр Лукашенко подчеркнул, что в 2021 году матч между Европой и США должен пройти в Соединенных Штатах. Но в этом же году в США пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, который нельзя совмещать матча Европа – США. Президент Беларуси также пообещал договориться с Дональдом Трампом, в том числе о том, чтобы он посетил игры в Беларуси.
При этом президентам и США, и Беларуси в 2020 году предстоят выборы.
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