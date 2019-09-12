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10. 09. 2019

Сергей Суслопаров назначен председателем правления банка ВТБ (Беларусь)

2 сентября 2019 года состоялось заседание совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) по результатам которого Сергей Суслопаров назначен председателем правления. Ранее (с июня 2019 года) он работал заместителем председателя правления - исполняющим обязанности председателя правления банка ВТБ (Беларусь).

Справочно:

Сергей Владимирович Суслопаров родился в 1983 году. Образование высшее, в 2005 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный университет» по специальности «Менеджмент организации», получил квалификацию «Менеджер», в 2016 году окончил London Business School (LBS).

Банковскую карьеру начал в 2005 году с должности клиентского менеджера в Западно-Уральском банке Сбербанка России. В 2008 году назначен начальником отдела клиентских менеджеров, в 2012 году - заместителем управляющего Удмуртским отделением Западно-Уральского банка филиала ОАО «Сбербанк России». С 2014 года – управляющий отделением Сбербанка в Республике Коми. В 2016 году назначен заместителем председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «БПС-Сбербанк».

 
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