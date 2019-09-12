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10. 09. 2019

ESET представила отчет о киберугрозах для Android в первой половине 2019 года

Международная антивирусная компания ESET подготовила отчет об актуальных мобильных угрозах для Android, обнаруженных в первом полугодии 2019 года. Согласно исследованию, наибольшее число вредоносных программ было обнаружено в России (16%), Иране (15%), а также на территории Украины (8%).

Проанализировав деятельность злоумышленников и популярные схемы атак, эксперты пришли к выводу, что количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось, однако доля действительно опасных образцов вредоносного ПО заметно возросла.

Так, число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

https://lh3.googleusercontent.com/dIa4xIqFpIAGeco7eYaDZ3WdRo7SUodOrr2zEZ_DVcHYUZKfeAR8FyF93zD_YLAJHLB-wpGqPzKVMsE5jwrvlueBLr_L44HJqmm7AtjSQAMSSHhmBW1caMmT0lrCAtjOnJNp9NRt

Обнаружение вредоносных программ для Android

При этом 68% обнаруженных уязвимостей являются критически опасными для нормального функционирования смартфонов и планшетов на Android, либо для безопасности личных данных пользователей. Этот показатель значительно выше, чем был в прошлом году.

https://lh5.googleusercontent.com/68H7R5EcbN7pVnM45vmZy2tv1JXmSY4CLk6nAGYzk8SO75QpbuNOufk3Ja6kop-GD0nmQ95oesfan23RoHZ-f54M4xanWreA17-vHlX7k9fI7ensp6rj89nH2fxDFJ0hrSHm-PiB 

Количество критических уязвимостей в Android

Одним из самых распространенных видов мобильных угроз остаются вымогатели. Недавно обнаруженный Android / Filecoder.C использует как симметричное, так и асимметричное шифрование и распространяется посредством SMS-сообщений по списку контактов. Это наглядный пример усложнения функционала по сравнению с ранними семействами вымогателей, такими как DoubleLocker.

Мобильная безопасность играет все большую роль в защите информации – как личной, так и корпоративной. Исследователи ESET также подчеркивают, что с развитием интернета вещей возрастает необходимость защищать не только ноутбуки и смартфоны, но и все подключенные к сети устройства.
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