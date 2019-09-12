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10. 09. 2019

14-15 сентября – Большая Городская Барахолка в Минске

14-15 сентября с 11.00 до 19.00 в креативном пространстве ОК16 по адресу ул. Октябрьская, 16 впервые состоится мероприятие, которые ждал наш город – Большая Городская Барахолка, где вы сможете окунуться в мир азартного и выгодного шопинга.

Что будет продаваться на Городской Барахолке?

- винтажные и антикварные вещи,
- одежда и обувь,
- украшение, аксессуары и парфюмерия,
- мебель, предметы интерьера, картины,
- посуда и хозяйственные мелочи,
- бытовая техника,
- книги и грампластинки,
- распродажа новых товаров по низким ценам.

Также наш партнер проект «Детская барахолка» организует детскую игровую площадку, куда все желающие могут принести ненужные игрушки – ваши дети смогут подарить или поменять их на то, что им приглянется. Игрушки, которые не найдут своих хозяев, будут переданы на благотворительность. На детской площадке будут работать специалисты коррекционно-развивающей студии «ЛогоФит», которые бесплатно проведут диагностику речевого развития вашего ребенка.

Вас ждет классная атмосфера, вкусная еда, детская зона с активностями и приятная музыка – приходите всей семьей!

Где и когда?


14-15 сентября (суббота и воскресенье)

с 11.00 до 19.00

ОК16 (ул. Октябрьская, 16). Вход свободный.

 

За новостями Барахолки следите тут:
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Инстаграм: @gorod.baraholka
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