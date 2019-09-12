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10. 09. 2019

Лукашенко: главы предприятий ложатся на должность и не шевелятся

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября в ходе доклада председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко рассказал о своей позиции по вопросу господдержки проблемных предприятий. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, он готов выслушивать сложные проблемы, но их решение не должно откладываться на неопределенное время. Он пояснил, что иногда предлагается дать предприятиям отсрочки и рассрочки по выплатам на многие годы вперед.

Также Александр Лукашенко отметил важность кадровых вопросов, поскольку всплеск активности на предприятиях отмечается лишь со сменой руководства. «Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и обеспечиваем бюджетные вливания», - рассказал президент.

«Мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все время оказывать какую-то государственную поддержку. Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, беспросветно. А, в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее», - заявил глава государства.

По его словам, деньги могут быть одолжены лишь на год-два при условии обязательного возврата.
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