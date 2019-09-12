В Гродно ввели в эксплуатацию часть самого большого в Беларуси регионального ТРК TRINITI

Эпохальное событие свершилось в Гродно. Самый большой в стране региональный торгово-развлекательный комплекс TRINITI сдан в эксплуатацию. Фактически это означает, что арендаторы уже «входят» в свои торговые помещения на ремонтные работы и установку технологического оборудования.

Однако говоря о вводе в эксплуатацию, стоит сделать поправку –TRINITI движется к запланированному открытию по частям. На данный момент в эксплуатацию введено более 32 000 квадратных метров торгово-развлекательного комплекса из 82 000, а также 27 000 квадратных метров двухуровневого паркинга. Уже в следующем месяце «сдадут» еще 33 000 метров трехуровневой автомобильной стоянки. Однако это не все изменения, грядущие в этом году. До конца 2019 к полной готовности ко внутренней отделке будет готов и бизнес-центр комплекса. TRINITI обещает стать уникальным для региона объектом, который готов поспорить за лидерство с самыми большими и «продвинутыми» торгово-развлекательными центрами страны.

«Нас часто называют «самым большим торгово-развлекательным комплексом страны». Мы же всегда с осторожностью относимся к такому определению. Зачастую сами торговые объекты путаются с площадями и не могут однозначно назвать свои метражи. Мы предпочитаем формулировку «самый большой региональный торгово-развлекательный комплекс». Хотя в топ-3 самых крупных и многофункциональных центров Беларуси мы, без сомнения, входим», - поясняет директор ТРК TRINITIЕвгения Савчук.

TRINITI – беспрецедентный для регионов проект. Бюджет проекта составляет более 120 млн евро. Классическое сочетание магазинов, ресторанов и развлечений наряду с парковками и прилегающими территориями разместятся почти на 11 гектарах. Посещаемость объекта по подсчетам аналитиков составит более 25 000 человек в день. После полного ввода в эксплуатацию, которое запланировано на следующий год, в рамках комплекса откроются торгово-развлекательный центр, 2 многоуровневых паркинга на 2100 машиномест и высотное современное офисное здание. Гродненский торгово-развлекательный комплекс приведет в регион известные европейские бренды. Многие магазины войдут во флагманском формате. Фудкорт TRINITI представят более 20 заведений общественного питания. В ТРК поясняют, ледовая арена и кинотеатр откроются со второй частью. Однако и «первая очередь» (несмотря на то, что она будет представлена менее, чем 30% от всей зоны шопинга) станет самым большим торговым объектом Гродненской области, обогнав нынешнего лидера на несколько тысяч квадратных метров.