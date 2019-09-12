Рекордсмены книги рекордов Гиннеса примут участие в закрытии мотосезона в Минске!

Уже 13 и 14 сентября в Минске состоится закрытие мотосезона Harley-Davidson® в СНГ, в рамках которого пройдёт мотофестиваль «H.O.G. RallyMinsk 2019»!

8 000 мотоциклов, огромное количество участников с разных стран, выступление популярных артистов, дрифт, мотокаскадёры, фудкорты и это далеко не всё, что будет происходить на фестивале целых 2 дня!

Зрителей ждёт по-настоящему мощный сюрприз, ведь на фестивале выступит международная шоу-группа «HydroCircus», участники которой, являются основателями сборной России по Гидрофлаю.

За последние 8 лет они организовали и успешно провели более 1 000 водно-экстремальных шоу на открытой воде (озера, реки, моря, океаны) и в закрытых помещениях (бассейны) в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.Шоу-группаявляется участниками, призёрами и победителямиЧемпионатов мира 2012-2019 гг., рекордсменами мира 2015, рекордсменами книги рекордов Гиннеса 2015 и рекордсменами России 2016, 2017, 2019.

Как обещает Денис Корнилович — основатель Сборной России по Гидрофлаю и Александр Хомов — главный тренер Сборной России по Гидрофлаю, всех зрителей ждёт невероятно завораживающее и оригинальное шоу!

13 и 14 сентября

Площадь Дворца Спорта

«H.O.G. Rally Minsk 2019»

Вход свободный!