Volkswagen представляет новые образ и логотип марки

Накануне Международного франкфуртского автосалона Volkswagen представил новый логотип и новый образ марки. Мировая премьера, сопровождающаяся презентацией полностью электрического ID.3, является началом новой эпохи в развитии Volkswagen. Volkswagen нового поколения — электрический, полностью подключенный и с нулевым уровнем выбросов.

Логотип New Volkswagen в плоском двумерном исполнении стал более лаконичным, после оптимизации в нем остались только основные элементы. Новые образ и логотип станут олицетворением высокой гибкости марки и будут предназначены для применения в цифровом формате.

Обновление затрагивает сразу два направления: марку Легковые автомобили и марку Коммерческие автомобили. В автомобиле и в коммуникациях ключевую роль будет играть свет. Свет — это новый хром. В будущем логотип на автомобилях, на зданиях и дилерских центрах марки получит специальную подсветку.

Визуальный язык Volkswagen будет сильно отличаться от существовавшего до сегодняшнего дня. Он будет более живым, ориентированным на людей и особенности их образа жизни. В будущем основной целью станет моделирование

ситуаций, с которыми клиенты сталкиваются в реальной жизни.

Вместо слогана Volkswagen впервые будет использовать звуковой логотип. Это сделает автомобили и коммуникационные материалы марки Volkswagen узнаваемыми, в том числе и на слух.

На протяжении нескольких десятилетий Volkswagen использовал мужской голос для сопровождения презентации автомобилей и в рекламных материалах. Теперь голос марки становится женским. Почти во всех регионах Volkswagen

заговорит приятным и уверенным женским голосом.

Клаус Бишофф (Klaus Bischoff), шеф-дизайнер марки Volkswagen, принимающий участие в разработке нового корпоративного стиля на всех этапах, отмечает: «С помощью нового образа марки мы создали аутентичную коммуникационную платформу для эмоционально наполненной презентации электрической мобильности. Мы представляем Volkswagen будущего под девизами “цифровой

формат в первую очередь” и “без фильтров”».

Йохен Зенгпиль (Jochen Sengpiehl), директор по маркетингу Volkswagen, отмечает: « В соответствии с единой концепцией наша задача на будущее — не показывать идеальный рекламный мир, а стать более живыми и ориентированными на общечеловеческие ценности, понять и принять ожидания и потребности клиента, а также рассказывать реальные истории».

Стратегическая часть разработки нового образа марки была реализована в рекордно короткие 9 месяцев. Всего к проекту было привлечено 19 корпоративных команд и 17 внешних агентств.

Отправной точкой станет появление нового логотипа на высотном здании штаб-квартиры в Вольфсбурге в рамках специального вечера Volkswagen. Глобальный переход должен быть реализован в несколько этапов. Сначала

изменения коснутся подразделений и дилерских центров в Европе. Процесс планируется завершить к середине 2020 года. Ребрендинг Volkswagen — один из крупнейших проектов подобного рода в индустрии, затрагивающий в совокупности 171 рынок по всему миру.