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10. 09. 2019

Беларусь наторговала товарами в минус на 3 млрд долларов

В январе – июле внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 40 588 млн долларов. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете. Белорусский экспорт составил 18 736,5 млн долларов, импорт – 21 851,5 млн.

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Отрицательное сальдо внешнеторгового товарооборота Беларуси составило 3 115 млн долларов.

К уровню января – июля 2018 года в текущих ценах оборот внешней торговли товарами снизился на 2%, экспорт – на 3,5%, импорт – на 0,8%.

В натуральном выражении экспорт товаров уменьшился на 2,3%, импорт вырос на 0,9%. Средние цены экспорта снизились на 1,2%, импорта – на 1,7%.
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