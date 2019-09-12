PRоектby PR-пятница возвращается! 18 сентября говорим о наших с Мариной Золотовой

В преддверие международного форума по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница», который в этом году пройдет 29 ноября, организаторы запускают второй сезон познавательно-развлекательного проекта - «PRоектby PR-пятница: говорим о наших»!

В преддверие международного форума по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница», который в этом году пройдет 29 ноября, организаторы запускают второй сезон познавательно-развлекательного проекта - «PRоектby PR-пятница: говорим о наших»!

Осень-2019 уже смело вступает в свои права, а это значит, что совсем скоро единственный в Беларуси международный форум по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница» вновь ворвётся в Минск. Для того чтобы настроиться на волну PR, организаторы конференции подготовили второй сезон ток-шоу «PRоект: говорим о наших».

В уютной обстановке участники PRоекта обсудят все самое сочное и интересное о коммуникациях в Беларуси!

PRоектby PR-пятница– это:

• три live-встречи с профессионалами белорусского PR-рынка;

• захватывающие инсайты, увлекательные кейсы и неожиданные факты из жизни наших героев;

• отличный повод напомнить о себе в PR-cообществе;

• просто отлично проведенное время;

• вклад в благотворительность.

Героям PRоекта определенно есть, что рассказать и чем удивить участниковмероприятия.

Уже 18 сентября состоится встреча с первым резидентом PRоекта – главным редактором Белорусского портала TUT.BY Мариной Золотовой.

На встрече с Мариной участники обсудят насущное и наболевшее – взаимодействие пиарщиков и журналистов, поговорят о PR через призму журналистики: что сейчас интересно белорусским читателям, какой инфоповод - это инфоповод, а также узнают, какой он – пиар крупнейшего белорусского онлайн-медиа.

Когда: 18 сентября, 19:00.

Где: кафе «Ателье», Минск, ул. Мельникайте, 4.

А теперь – о благотворительности.

Все средства от продажи билетов на PRоект, по доброй традиции организаторов, будут перечислены в благотворительный фонд «Шанс» для помощи детям. Стоимость участия – 20 рублей.

Билеты можно купить здесь.