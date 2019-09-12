В Беларуси к выходным похолодает

В среду, 11 сентября, в Беларуси ожидается теплая погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +21 °С .. +27 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%) . Температура воздуха :утром +15.. +17 °С, днем +22.. +24 °С, вечером +17.. +19 °С.

По данным Белгидромета, 12 сентября большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, лишь по северу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7..+12°С, местами до +14°С, днем +21..+28°С.

13 сентября ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, местами до +14°С; днем от +16°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку республики.