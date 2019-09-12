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11. 09. 2019

В Минске в День города пройдет турнир по силовому экстриму

14 сентября в честь Дня города Минска на открытой площадке возле Дворца спорта состоится международный турнир по силовому экстриму "Minsk Open Cup" – 2019. Несколько сильнейших людей Беларуси, Литвы и Украины поборются за кубок Минска и продемонстрируют нечеловеческие способности.

В программе зрелищные упражнения Strong tournament: становая тяга, жимовая эстафета с весом от 100 кг, эстафеты с тяжелыми необыкновенными предметами (покрышки от автомобилей МАЗ весом 320 кг, огромные бочки, камень Атласа и другие). Стоит отметить, что все упражнения выполняются за короткий промежуток времени без какой-либо экипировки.

Впервые в этом году на турнире «Minskopencup»с показательным шоу выступит девушка – стронгмен из Полоцка Виктория Николаева.

Остальных участников из разных стран зрители увидят не впервые, многие из них посещали турниры федерации и занимали призовые места. Среди белорусов – один из сильнейших людей Беларуси, неоднократный победитель зарубежных соревнований, знаменитый «Солигорский медведь» Александр Курак.

Всего в соревнованиях примут участие 7 спортсменов, среди которых в силовом экстриме белорусов становиться все больше. Алексей Карпиеня, Влад Ильющиц, Дмитрий Касперович.

Литву представят титулованные стронгмены Ярос Миндаугас и Доналдас Андриулис. Из Украины приедет постоянный участник турниров в Минске – Роман Греков.

Главный судья «Minsk Open Cup - 2019»– белорусский тяжелоатлет Акиф Рагимов – МСМК по тяжелой атлетике, серебряный призер Кубка мира по тяжелой атлетике среди ветеранов старше 35 лет «MASTERS WORLD CUP» в своей весовой категории (до 94 кг).

Поддерживают международный турнир "Minsk Open Cup" – 2019 группа компаний Сайнском.

Соревнования уже стали традиционными и проводятся ОО"Федерацией силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга совместно с управлением спорта и туризма Мингорисполкома.
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