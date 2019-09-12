Обзор законодательства Беларуси в сфере информатизации за август 2019 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Международные договоры Республики Беларусь

Соглашение между Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий от 1 августа 2019 г. (14.08.2019 №3/3701)

Стороны договорились о создании Совместной рабочей группы и разработке Плана практических мер, включающего в себя перечень приоритетных проектов и мероприятий.

Постановления Правительства Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7августа 2019г. №528«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам нормотворческой деятельности» (9.08.2019, 5/46860)

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23сентября 2006г. №1244 «Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов», нормативные правовые акты и иные документы в виде электронных документов или электронных копий для проведения юридической экспертизы представляются в Министерство юстиции, управления юстиции посредством автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019г. №578 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9 июля 2019 г. № 264» (29.08.2019, 5/46933)

Постановлением утверждено Положение о порядке формирования и ведения базы данных многодетных семей автоматизированной информационной системы учета многодетных семей.

Формирование базы данных многодетных семей, в которых на иждивении и воспитании находятся трое и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь (далее – база данных), автоматизированной информационной системы учета многодетных семей (далее– АИС учета многодетных семей) обеспечивается Министерством труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.

Информация для базы данных АИС учета многодетных семей предоставляется в том числе министерствами внутренних дел, здравоохранения, образования.

Также в перечень электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от31мая 2012г. №509, включены услуги, связанные с функционированием автоматизированной информационной системы учета многодетных семей.

Постановление вступило в силу 1 сентября 2019 г.

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17июня 2019 г. №60 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. № 99» (22.08.2019, 8/34489)

Постановлением внесены изменения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31октября 2007г. №99 «Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27декабря 2006г. №120», связанные с использованием электронных рецептов врача.

25 августа 2019 г. введена в действие Инструкция о порядке выписки рецепта врача и создания электронных рецептов врача.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19августа 2019 г. №342 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 499» (30.08.2019, 8/34535)

Правовым актом внесены изменения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от31октября 2018г. №499 «О реестре программных и программно-технических средств участников платежной системы Республики Беларусь».

Постановление вступило в силу 4 сентября 2019 г.

РадивановичН.Н.,

Заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь