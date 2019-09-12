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11. 09. 2019

Белстат: участие в переписи населения учителей – общая практика

Источник фото: Советская Белоруссия

В переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, задействуют не менее 12,5 тыс. переписчиков. Об этом 10 сентября сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

По ее словам, подбирают переписчиков в учреждениях образования. Сделать это планируется до 16 сентября. Затем начнется обучение переписчиков, передает БелТА.

В переписи будут задействованы не только сотрудники Белстата, но и органы госстатистики, местные органы власти, интернаты и школы-интернаты. Участие в переписи учителей, по словам Ирины Медведевой, является общей практикой. Она отметила, что учебный процесс от этого не пострадает, а люди получат зарплату в рамках законодательства.

С помощью интернет-переписи планируется переписать около 25-30% населения.
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