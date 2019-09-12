В Толочинском районе в ДТП погиб 78-летний водитель

В Толочинском районе Витебской области вечером 10 сентября в дорожно-транспортном столкновении погиб водитель легкового автомобиля "ВАЗ". Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.
Авария произошла вблизи деревни Коханово. 78-летний водитель "ВАЗа" из Минска не справился с управлением, зацепил встречный Opel Astra, после чего ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Zafira.
Водитель ВАЗ от полученных травм скончался по дороге в больницу. 44-летний водитель Opel Zafira и его 71-летний пассажир госпитализированы.
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