В Толочинском районе в ДТП погиб 78-летний водитель

В Толочинском районе Витебской области вечером 10 сентября в дорожно-транспортном столкновении погиб водитель легкового автомобиля "ВАЗ". Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Авария произошла вблизи деревни Коханово. 78-летний водитель "ВАЗа" из Минска не справился с управлением, зацепил встречный Opel Astra, после чего ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Zafira.

Водитель ВАЗ от полученных травм скончался по дороге в больницу. 44-летний водитель Opel Zafira и его 71-летний пассажир госпитализированы.