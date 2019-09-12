Воркшоп "За дело". Три вопроса юристу об открытии бизнеса

29 августа прошел третий бесплатный воркшоп “За дело”, где эксперты простыми словами рассказали, как открыть бизнес и начать его развивать. Мероприятие провела организация ProWomen By при поддержке генерального партнера ОАО “Белагропромбанк”.

Мы обратились к Лидии Рожковой, которая выступала на воркшопе, чтобы задать вопросы о регистрации бизнеса. Лидия Рожкова – директор и партнер юридической компании BusinessAdvisers Law&Tax Firm.

Какую форму регистрации лучше выбрать: ИП или юридическое лицо?

ИП – оптимальный выбор на начальном этапе ведения бизнеса. Регистрация довольно простая, а затраты меньше, чем у юрлица: не нужно снимать офис и нанимать бухгалтера.

Есть и минусы: в случае возникновения долговых обязательств и отсутствия возможности рассчитаться деньгами взыскание может быть обращено на имущество индивидуального предпринимателя. А для юридического лица ответственность ограничена только той суммой, которая была вложена в уставной фонд, даже если это всего лишь 100$. Если этой суммы недостаточно для погашения задолженности, то запускается процедура банкротства. Однако взысканий, как в случае с физлицом и ИП, не будет.

Если ты планируешь нанять больше трех сотрудников или владеть бизнесом совместно с партнером, то ИП не подойдет. В таких случаях стоит рассмотреть регистрацию юридического лица.

Я хочу открыть свою компанию. Какая форма юридического лица мне подойдет?

Предлагаю рассмотреть два варианта: унитарное предприятие (УП) и общество с ограниченной ответственностью (ООО). Это самые понятные формы регистрации для старта.

Рассмотрим отличия между ними. В УП допустим только один собственник, а в ООО их может быть несколько. Если у тебя есть партнер или ты планируешь его найти, то лучше регистрировать ООО.

Как для УП, так и для ООО нужен офис. УП разрешено находиться в жилом помещении, если оно непроизводственное и есть письменное согласие всех совершеннолетних, которые там прописаны.

В УП имущество принадлежит тебе и в любой момент ты можешь его изъять. Например, если ты хочешь забрать себе автомобиль или ноутбук, то достаточно составить решение об этом. В ООО имущество принадлежит обществу и изъять его никак нельзя, даже если ты – единственный учредитель.

Если ты решишь выйти из УП, это можно сделать только с помощью ликвидации предприятия. Для ООО ликвидация тоже работает, но можно просто выйти из бизнеса, договорившись со своим партнером. Достаточно написать заявление и подать его другому участнику.

Собираюсь нанимать сотрудников. Лучше заключать с ними трудовой договор или договор подряда?

Зависит от запросов. По трудовому договору сотрудник работает каждый рабочий день по определенному графику, то есть ты фактически покупаешь его время. По договору подряда ты платишь за конкретный результат. Например, ты хочешь продвигать соцсети твоего бизнеса и получить определенное количество подписчиков. В таком случае можно заключить договор подряда с SMM-специалистом и прописать в нем желаемый результат.

По трудовому договору работник может уволиться в порядке, определенном законодательством. Он не может просто хлопнуть дверью и уйти. А по договору подряда такие случаи бывают, ведь сотрудник имеет право расторгнуть договор в любой момент.

По трудовому договору наниматель обязуется обеспечить сотруднику определенные условия работы, а по договору подряда этими вопросами занимается сам подрядчик. При приеме на работу по трудовому договору придется оформлять много документов, в случае подряда – только сам договор.

Зарплата по трудовому договору должна выплачиваться не реже одного раза в месяц. Подрядчик же получает оплату за конкретную выполненную работу. По трудовому договору материальная ответственность сотрудника ограничивается размером одной заработной платы, ущерб большего размера взыскивается через суд. Заказчик и подрядчик могут определить размер ответственности за ущерб в договоре.

И помните, что ИП имеет право нанять только троих сотрудников. Эта норма работает и в случае заключения с работником трудового договора, и при оформлении договора подряда.

Мероприятие провела некоммерческая организация ProWomen By, которая помогает развитию женского предпринимательства в Беларуси. Следующий воркшоп “За дело” пройдет 30 сентября. Следите за новостями на сайте ProWomen By – http://prowomen.by/.