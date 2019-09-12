«Белпочта» бесплатно отправит открытки в День города Минска

14 сентября 2019 года в круглом зале Минского почтамта (пр. Независимости, 10) РУП «Белпочта» проведет промомероприятие «С днем города Минска».

В этот день клиенты столичного почтамта смогут купить почтовые карточки, поздравить родных и друзей с Днем города, а национальный почтовый оператор бесплатно доставит эти поздравления в любой уголок Беларуси.

Акция «С днем рождения Минска» пройдет с 10: 00 до 13: 00 в круглом зале Почтамта.

Кроме того, в рамках промомероприятия сотрудники предприятия расскажут о соблюдении правил адресования почтовых отправлений, посткроссинге, приобретении товаров и почтовой продукции в интернет-магазине РУП «Белпочта», доставке международных регистрируемых отправлений через почтоматы, возможности получения информации об услугах, акциях и новостях белорусской почты по Viber и e-mail.