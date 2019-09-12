Папа может: на семейном фестивале папы расскажут про жизнь в декрете и зададут вопросы чиновникам.

На open-классах пройдут десятки полезных мастер-классов и лекций, соберутся лучшие специалисты сферы материнства и детства, бренд-эксперты и известные папы, чтобы в простых вопросах и ответах объяснить все то, что хотят знать современные родители. Год назад организаторы удивили всех, построив настоящий дом со спальней, кухней и другими комнатами, где эксперты наглядно показывали, как ухаживать за малышом в домашней обстановке. На этот раз из дома гости переместятся во двор, а точнее в «Песочницу»: с кулинарной зоной, игровыми площадками и гаражом.

Событие стартует необычно: в зоне «Лектория» пройдет открытая пресс-конференция, где папы и мамы вместе с журналистами смогут задать любой вопрос представителям Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (начало в 13.00). Самые интересные вопросы будут поощрены подарками от организаторов, часть вопросов уже подготовили известные папы страны. Далее на вопросы публики в течение дня будут отвечать эксперты: педиатры, терапевты, гинекологи, урологи и другие. Помимо вопросов из зала организаторы пообещали задать вопросы, которые сотни белорусов писали в форме регистрации. Кстати, именно благодаря возможности обратной связи были найдены и некоторые герои – простые папы, которые открыли свое дело в декрете или просто решили разделить декретный отпуск вместе с супругами. Они поделятся своими историями и поговорят с психологами о тонкостях декрета в зоне воркшопов (17.40).

На зоне Kia с представителем ГАИ поговорим о безопасности ребенка в автомобиле (14.00), а вместе с профессиональным инструктором контраварийного вождения, телеведущей и многодетной мамой Марией Вашкевич разыграем багажник подарков (16.40)! В течение дня сможем научиться правильно устанавливать автомобильное кресло и выясним, можно ли беременной автоледи садиться за руль, как папе вести себя за рулем по дороге в роддом или когда на борту совсем маленький пассажир. А в зоне здоровья, которую поддержали «Растишка» и «Тема», на протяжении дня каждый сможет пройти обследование и получить «‎паспорт здоровья». Тем временем, в лаборатории от BellaBabyHappy семья сможет разобраться во всех тонкостях ухода за малышом и разобрать подгузник на составляющие, проведя его «краш-тест». А малышей развлечет и удивит неожиданными опытами проект «Виртуозы науки БГУ». В зоне лектория руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас расскажет папам, как сделать партнерские роды положительным опытом для семьи: какие неожиданности могут поджидать в родзале и как не растеряться и быть действительно полезным (15.00), а эксперт по этикету Оксана Зарецкая поделится знаниями о том, как приучить малыша к хорошим манерам (16.10).

Вести мероприятие будет известный молодой папа и певец - Тео. Также в этот день на площадке будут находиться еще десятки помощников: за малышами присмотрят профессиональные психологи, а за взрослыми – юные шахматисты Белорусской федерации шахмат, сыграть партию с которыми можно будет и большими ростовыми фигурами.

Насыщенная программа требует перекуса: поэтому организаторы предлагают попробовать меню от «ПапаPro». Пять фудтраковгастроплощадки будут продавать блюда, одобренные врачами, по фиксированной цене в пять рублей. GrillMan не только станет крышей для зоны воркшопов, но и будет угощать куриным шашлычком в неожиданном сочетании с яблоками, в El`Faranoche вы найдете бургер с курицей и сыром чеддер с гарниром из кукурузы. MonkeyBrothers подготовил сэндвич «Цезарь» с курицей, а Gazone – с овощами и хумусом. FoodtruckBlack будет готовить куриный шашлычок с овощами на гриле и подавать вместе с салатом из свежих овощей.

Площадка open-классов начнет работать с 12.00, у вас будет целых семь часов, чтобы послушать, поиграть, сделать кадры на нескольких фотозонах и выиграть подарок от партнеров, а еще – зайти на «ПапаМаркет», где можно будет сразу посмотреть, попробовать и купить все самое нужное и полезное для молодой семьи. Закончится программа розыгрышем подарков и семейным просмотром фильма «Приключения Паддингтона» на белорусском языке (19.30) благодаря проекту «Киноконг». Мероприятие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.

СПРАВКА

«ПапаPro» – семейное мероприятие в новом для Беларуси формате open-классов: открытое общение и мастер-классы от экспертов в легкой игровой форме. Рядом – ведущие врачи, известные папы и бренд-эксперты в области детского здоровья, питания и безопасности. Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения РБ и Министерства труда и социальной защиты РБ.

Что: open-классы «ПапаPro»

Где: гастроплощадка«Песочница» (пр. Машерова 11/10)

Когда: 14 сентября, суббота

Во сколько: 12.00-22.00