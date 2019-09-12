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11. 09. 2019

Суд частично удовлетворил требования избитого ОМОНом врача

Суд Заводского района Минска 11 сентября частично удовлетворил требования минчанина Дмитрия Середы и его семьи, к которым в квартиру ворвался ОМОН, к Минфину, МВД, ГУВД Мингорисполкома и РУВД Заводского района столицы.

Судья удовлетворила требования компенсировать Дмитрию Середе материальный ущерб за сломанные входные двери и выбитые стекла в балконных дверях, затраты на лечение у психотерапевтов, услуги адвоката и госпошлины. Общая сумма компенсации составила 2886 рублей, сообщает"Вясна".

По словам юриста Павла Сапелко, такое решение суда закладывает фундамент для привлечения к уголовной ответственности тех сотрудников милиции и ОМОНа, который применили неправомерную силу и спецсредства при задержании Дмитрия Середы.

4 августа 2016 года в квартиру Дмитрия Середы ворвались, выбив входную дверь и стекло балконной двери, сотрудники ОМОНа. Они уложили мужчину лицом в пол, заломили руки за спину, надели наручники и, избивая в спецавтотранспорте, доставили в РУВД. Здесь его допросили в качестве подозреваемого в хулиганстве и отпустили на следующий день. Затем его признали непричастным к преступлению.

Пострадавший написал заявление о неправомерных действиях милиции, но Следственный комитет несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела. В 2018 году врач обратился в суд.
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