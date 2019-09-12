Кубок Беларуси по баскетболу пройдут в Могилеве 13-14 сентября

Турнир стартует уже в эту пятницу и пройдёт в формате «Финала Четырёх».
Расписание Кубка:
13 сентября
Полуфинал, 17:30 «Рубон» - «Цмоки-Минск
Полуфинал, 19:45 «ЦОР-Борисфен» - «Гродно-93»
14 сентября
Матч за 3-е место, 15:00
Финал, 17:30
Место проведения: с/к «Олимпиец» (г.Могилёв, ул. 30 лет Победы, 1А).
Билеты можно приобрести в кассах спорткомплекса «Олимпиец». Вход для детей до 16 лет - свободный.
БФБ организует прямые трансляции всех матчей в сети интернет.
Напомним, в прошлом году обладателем Кубка стала команда «Цмоки-Минск». К слову, тот кубковый трофей стал 10-м в клубной истории «Драконов». Серебро, в свою очередь, досталось могилёвскому «Борисфену», бронза – «Гродно-93». На четвёртом месте расположился витебский «Рубон».
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